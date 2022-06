¿Johnny Depp volvería como Jack Sparrow? Fans creen que Disney se disculpó con él por este gesto

Aunque el juicio de Johnny Depp concluyó el pasado 2 de junio, el actor no deja de ser tendencia.

Ya sea por lo agradecido que se ha mostrado con sus fans por todo el apoyo que le brindaron hasta la información que ha salido sobre su festejo del veredicto.

La aparición de Johhny Depp como Jack Sparrow en Disneyland

De nueva cuenta, el actor de Hollywood acaparó las redes sociales tras un video que se difundió. Ahí se muestra que durante un show nocturno realizado en un parque de Disney apareció su rostro como el inconfundible personaje de Jack Sparrow.

Esto se suscitó en Disneyland París, Francia, en medio de un show proyectado en el castillo principal aparentemente el 18 de junio.

En un inicio, se mostraron fragmentos de otras películas, pero el público se emocionó cuando se presentó la moneda azteca que forma parte de la película ‘Piratas del Caribe la Maldición del Perla negra’, y al mismísimo protagonista de la saga.



Alrededor de un minuto sonó la canción más popular de las cintas y se continuaron mostrando elementos característicos de las mismas, como los monstruos marinos y escenas de batallas con espadas. Al finalizar algunos aplaudieron y gritaron por la emoción.

La respuesta de los fans

No pasó mucho tiempo para que el clip se volviera viral y generara opiniones positivas entre sus fans, ya que posiblemente significaría que el actor de 59 años de edad estaría en planes de volver a trabajar con Disney.

"Qué hermoso, hasta la lagrimita se me salio de verlo", "No sé ustedes pero a mi ya me dieron ganas de volver a ver esa saga", "Nunca imaginé que volvería a escuchar esta música y ver a Johnny representado", "El castillo luce más lindo que nunca con Johnny en él" o "Qué nostalgia y emoción me da verlo!!" son solo algunos de los comentarios en TikTok.



Otros tantos, además de felicitar la acción de Disney de volver a reconocer a Johnny con su aparición en el show, también sugirieron que es la manera indirecta de la empresa para pedirle disculpas a Johnny Depp por el trato que recibió después de haber sido acusado por su ex esposa Amber Heard de violencia doméstica.

Es importante recordar que durante el juicio de Depp vs Heard, Johhny esclareció que Disney terminó su relación laboral después de su problema legal y, por supuesto, esto lo había consternado.

"No entendía muy bien cómo después de esa larga relación y una relación bastante exitosa, ciertamente para Disney, de repente fui culpable hasta que se probara mi inocencia... De hecho, me habían propuesto participar en el guion de ‘Piratas 6".



Sus fervientes seguidores creen que poco a poco, Johnny Depp se estaría integrando de nuevo a la compañía. Si bien esto no está confirmado, para la mayoría no es suficiente este gesto del show, más bien esperan que Disney haga una disculpa pública por sus acciones.

"Pues sí muy bonito el show, pero sin disculpa pública no vale", "Organicemos firma para disculpas públicas YA!, "Deben empezar con una disculpa pública, "Se ve padre su cara en el castillo, pero aun así merece unas disculpas publicas nuestro amado Johnny el no es juguete de Disney", son algunos comentarios en el video publicado en Twitter.



Los internautas interpretaron que su aparición como Jack Sparrow en los parques Disney durante este show podría volver a emerger el plan de realizar 'Piratas del Caribe 6'.

Si bien el resultado del juicio entre Depp y Heard se publicó hace varias semanas, aún no hay información oficial sobre el regreso de Johnny, quien de hecho igual estaba participando en el guión de esta nueva cinta.



Con un panorama incierto todavía es muy pronto para saber si la relación de Johnny con Disney pudo ser rescatada gracias a las presión de los fans o el actor simplemente se enfocará en otros proyectos, así que esto es algo que sólo el tiempo dirá.