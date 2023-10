Extrañas sombras captadas durante el eclipse solar causan curiosidad en TikTok: ¿qué son en realidad?

Los eclipses solares son fenómenos astronómicos que llaman demasiado la atención por diversos factores, ya que no ocurren tan seguido, se les suele asociar con la astrología y por el hecho de que no podemos verlo directamente.

Eclipse solar anular fascina a usuarios en redes por crear sombras en forma de ‘mini luna’

El pasado sábado 14 de octubre ocurrió un eclipse solar anular, es decir que la Luna, situada en un punto alejado de la órbita terrestre, no llega a cubrir completamente el Sol al pasar por el este, por ello es que parece que a su alrededor tiene un anillo de fuego.

Aquellas personas que viven en América del Norte, Centroamérica y parte de Sudamérica tuvieron una mayor visibilidad de este fenómeno natural, compartiendo su experiencia a través de las redes sociales, llamando la atención los videos en los que aparece una especie de sombra de ‘mini luna’ en algunos pisos o paredes.

Usuarios de TikTok muestran peculiares sombras durante el eclipse solar

Aunque muchas personas creen que se trata de un fenómeno sobrenatural, en realidad tiene una explicación científica y se le conoce como ‘Pinhole’ o ‘Estenopo’.

“Es el pequeño agujero en las cajas estenopeicas que sirven para ver de manera indirecta los eclipses”, explica la UNAM.



¿Esto que quiere decir? Gracias a los espacios entre las ramas de los árboles, que reciben los rayos del sol, sirven como ‘el agujero de la caja’, y por ello proyecta la imagen de ‘Media Luna’.

A través de TikTok, varios usuarios contemplaron este fenómeno y compartieron el momento en que el eclipse se vio reflejado en el piso.



Mientras que @lalobri mostró cómo se reflejó dicho fenómeno gracias a una bola disco que tiene en su hogar.

“El mejor video del eclipse, yo no pude verlo, pero me conformo con este clip”, “Amo eso”, “El sol en la palma de tu mano”, “Me olvidé del eclipse”, “Otra forma es verlo reflejado por el agua y usar lentes de sol”, “El mejor video del eclipse que he visto hasta ahora” y “Sí, lo mismo pasa con las hojas de los árboles y coladores, reflejan la silueta del eclipse”, fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.



¡Y en otros videos los lomitos posaron junto a las sombras del eclipse!



