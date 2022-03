No es la primera vez que Denzel Washington enamora con su sabiduría: 12 frases que lo prueban

Denzel Washington es un actor y director estadounidense que puede presumir dos premios Oscar en su haber (uno como Mejor Actor de Reparto en 1989 por su trabajo como Silas Trip en ‘Glory’, y otro como Mejor Actor al protagonizar ‘Training day’ (2001).

Además de su gran talento, también ha sabido inspirar a otros con el poder de su oratoria; sigue leyendo para conocer las 12 frases más significativas del histrión afroamericano.

#1 Nunca olvidar tus orígenes y enorgullecerse de ellos

“He trabajado en una fábrica. Yo era un hombre de la basura. Yo trabajaba en una oficina de correos. No es que hace mucho tiempo. Me gusta pensar que soy un tipo normal”.

#2 Si fuiste bendecido con un talento, trabájalo

“El talento viene de Dios. Si te han dado algo, valóralo, cultívalo, trabájalo y desarróllalo”.

#3 El éxito depende de los ojos de quien lo mira, no de estereotipos

“¿Éxito? No sé lo que significa esa palabra. Estoy feliz. Pero el éxito, eso se remonta a lo que a ojos de alguien significa el éxito”.

#4 Lucha por ser la persona que tanto quieres ser

“Entiende el don que se te ha dado, lucha por ese don, desarrollado, úsalo, no abuses de él. Así serás esa persona que tanto quieres ser”.

#5 Los logros son una herramienta para realizar un cambio significativo

“Al final del día, no se trata de lo que tienes o incluso de lo que has logrado. Se trata de lo que has hecho con esos logros”.

#6 No sólo se trata de recibir, dar es lo más importante

"Se trata de a quién has ayudado, a quién has mejorado. Se trata de lo que has devuelto”.

#7 Sé precavido, no tiene sentido lamentarse después

“El momento de preocuparse por volar es cuando estás en el suelo. Cuando estás en el aire, es demasiado tarde. No tiene sentido preocuparse por eso entonces”.

#8 Valora tus sueños y ponte una meta, de lo contrario nunca se cumpliran

“Los sueños sin metas, son sólo sueños; y te llevarán a desilusiones. Las metas, son el camino hacia tus sueños; pero no se pueden lograr sin disciplina y consistencia”.

#9 Lucha por ser el mejor a pesar de las opiniones de los demás

“Si soy un fabricante de tazas, estoy interesado en hacer la mejor taza que pueda. Mi esfuerzo se dirige a esa taza, no a lo que la gente piensa al respecto”.

#10 Aspira a ser una mejor persona en el mundo

“No aspires a ganarte la vida, aspira a marcar la diferencia”.

#11 Un premio o reconocimiento no es lo más importante en la vida

“No me preocupo por el premio. Había estado en la fiesta suficientes veces para saber que realmente no importaba”.

#12 Y la más popular en los Premios Oscar: no bajes la guardia en tus buenos momentos

"En tus momentos de victoria, ten cuidado, porque es entonces cuando el diablo va a por ti", comentó Smith en el escenario del Teatro Dolby sobre el consejo que le dio Denzel Washington.