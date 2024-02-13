"Enamorado tuyo", el trend de TikTok que muestra que el amor para siempre sí existe: hace llorar a todos

Video La teoría de la cáscara de naranja: la prueba para saber si tu novio te quiere, según TikTok

En TikTok nacen trends todos los días, desde los más divertidos hasta los más descabellados y el que tiene llorando a Internet actualmente es aquel conocido como "Enamorado tuyo", te explicamos.

¿De qué se trata el trend de TikTok 'Enamorado tuyo'?

Es normal que los usuarios de la red social busquen presumir la relación amorosa y sana de sus padres, ya que estos contenidos generan una gran cantidad de vistas. Para su fortuna el trend "Enamorado tuyo”, resulta ser la oportunidad perfecta porque revela cómo las personas siguen igual o más enamoradas de sus parejas sin importar que hayan pasado décadas juntos.

La tendencia consiste en que los usuarios comparten una foto de sus padres cuando eran jóvenes, después mediante un video, muestran cómo lucen en la actualidad, es decir enamorados y felices por compartir sus vidas mientras suena en el fondo la canción 'Enamorado tuyo' de la banda El Cuarteto de Nos.

A pesar de que el aspecto físico de ambos suele cambiar por el paso de los años, los materiales revelan que el amor de las parejas sigue intacto, debido a que al estar juntos no pueden dejar de sonreír.



Uno de los clips más virales es aquel posteado por la usuaria @cheerryblossom_, quien enseñó una foto antigua de sus padres y la manera tan especial en que se aman ahora, pues además de darse apapachos, también bailan y caminan siempre de la mano.

Ella explicó en el título que amaba ser hija de ambos porque puede admirarlos de cerca y que además se volvieron su modelo a seguir en cuanto a relaciones amorosas.

El amor de las parejas que se muestran en el trend causó envidia entre los internautas

El trend está haciendo que los usuarios queden conmovidos y expresaron que desean encontrar en el futuro un amor como el que se plasma en los tiktoks.

"Qué lindos, yo quiero eso", "Estas sí son metas", "Yo también quiero vivir ese sueño Don Pool", "¿Entonces sí existen los finales felices?", "Así es como luce el verdadero amor", "Yo diciendo que el amor no existe y estos videos vienen a callarme la boca", "El verdadero “y serán felices por siempre", "¿Cuándo será mi turno Dios mío?", "En efecto, ya me cansé de ser espectadora", "Quiero una relación así", "Todos queremos algo así, pero en esta generación.... difícil" y "Ellos sí consiguieron su final feliz", fueron algunos de ellos.



Un grupo afirmó que ver los videos hicieron que de sus ojos brotaran lágrimas de felicidad, pero también de tristeza, ya que algunos recordaron que sus padres estaban divorciados y jamás podrían verlos así.

"Veo estos videos y me dan ganas de llorar", "Yo sí lloré, pero me puso triste pensar en que mis papás jamás se vieron así", "Llorar de felicidad por personas es mi pasión", "¿Qué les costaba a mis papás?", "Aquí llorando desde temprano por extraños que se aman", "Llora en papás separados", "Estos amores sí son bonitos, lloro" y "Aquí llorando en posición fetal porque quizá nunca logre tener algo así, resultaron ser otros.



La mayoría de las personas que están obsesionadas con el trend añadieron que todas la parejas de los videos parece que rejuvenecieron, ya que no aparentan su edad y se lo atribuyen a su sana relación amorosa.



