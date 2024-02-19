Científicos descubren una nueva ‘forma de vida’ dentro de los seres humanos: ¿qué son los obeliscos?

Video ¿La nariz crece en el embarazo? Mujeres cuentan los cambios más sorprendentes que tuvieron

Un descubrimiento tiene asombrada a la comunidad científica. Se trata de los obeliscos, una ‘forma de vida’ que se encuentra dentro de varios seres vivos, incluidos los humanos, y cuya existencia abre la puerta a nuevas posibilidades al mismo tiempo que plantea un sinfín de preguntas sobre lo que sabemos.

Científicos descubren nueva ‘forma de vida’: obeliscos

A finales de enero de 2024, la revista ‘Nature’ publicó un extracto del estudio ‘Wildly weird’ RNA bits discovered infesting the microbes in our guts’. En este, un grupo de científicos liderados por el biólogo Ivan Zheludev de la Universidad de Stanford daba cuenta de su más reciente descubrimiento: los obeliscos, hasta ahora desconocidos.

Se trata de un tipo de material genético que se enrolla en sí mismo hasta formar una especie de varilla (de ahí, su nombre propuesto), que se encuentra en múltiples seres vivos. En el caso de los humanos, está presente en la boca y los intestinos.

Los obeliscos son, según lo que se sabe hasta ahora, son más pequeños que los virus pero más grandes que los viroides (una forma menor que los virus y que solamente contienen un trozo de ARN).

Hail Hydra! Obey the Obelisks!



Stanford University researchers have discovered viroid-like "lifeforms", something between a virus and a viroid, inside the mouths and guts of human beings. Their circular RNA carries information that can be read by living cells.… pic.twitter.com/Qytvijxg2G — Chris Langan (@RealChrisLangan) February 16, 2024



Este descubrimiento tiene alrededor de mil nucleótidos y contienen información en su ARN para codificar una familia de proteínas, también descubiertas, y llamadas oblinas.

Luego de analizar 5.4 millones de conjuntos de datos de secuencias genéticas, los investigadores lograron identificar casi 30 mil obeliscos diferentes.

Si bien en los seres humanos se encontraron principalmente en muestras orales, no se descarta que haya otros tipos en más zonas del cuerpo.

En medios de comunicación, se menciona a los obeliscos como una “nueva forma de vida”, sin embargo, ‘National Geographic’ señala que “resulta una gran complejidad clasificarlos y averiguar qué lugar ocupan en el árbol de vida”.

Obeliscos generan dudas entre la comunidad científica

Así como este descubrimiento es una puerta a nuevos conocimientos, deja múltiples preguntas al aire.

Por ejemplo, el doctor Joan Márquez-Molins, investigador postdoctoral en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias, comentó a ‘National Geographic’ que “de momento no se conoce el papel de los obeliscos en la microbiota, ni si pueden actuar como patógenos o afectar a la salud”.

Además, se desconoce qué función tienen las proteínas que forman, las oblinas.

También hay que mencionar que el estudio publicado aún no ha sido revisado por pares, por lo que una examinación externa podría traer más revelaciones.

WOW!! ‘Wildly weird’ RNA bits discovered infesting the microbes in our guts - now named obelisks due to their shape.



Smaller than a virus and not considered standard life, the genetic material can still transfer information that can be read by a cell.https://t.co/rxpi0YF8Rr — ME Action Now (@MEActNOW) February 13, 2024