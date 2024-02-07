Ciencia

Ciencia revela cuando ocurrió la más grande extinción masiva de la Tierra: ¿la inició una bacteria?

Si pensabas que la extinción fue la más grande que experimentó la Tierra, un estudio terminó por revelar que no es así y planteó teorías sobre cómo casi el 90 por ciento de los seres vivos murieron millones de años atrás.

Gracias a los registros de paleontología se dio a conocer que durante el reinado de los dinosaurios en la Tierra hubo una enorme extinción de dichos animales debido a que un meteorito chocó con nuestro planeta; no obstante, se presentó una aún más catastrófica, te explicamos.

La extinción del periodo Pérmico, la catástrofe que azotó la Tierra y casi extingue a todos los seres vivos

De acuerdo a la revista en línea 'Science Advances' un grupo de investigadores chinos encontró de manera reciente que la Tierra experimentó una fuerte extinción que dejó solo un 10 por ciento de especies con vida.

El estudio titulado "La extinción masiva terrestre del final del Pérmico en los paleotrópicos es posterior a la extinción marina", determinó que sucedió en el periodo Pérmico, es decir hace más de 200 millones de años.

Dicho evento se caracterizó por resultar en la eliminación de alrededor del 90 por ciento de las especies de la Tierra, que incluían más del 95 por ciento de las especies marinas y el 70 por ciento de las especies terrestres, lo cual le dio el primer lugar en gravedad de los cinco principales episodios de extinción que abarcan el tiempo geológico .

"La extinción al final del período Pérmico fue la de mayor envergadura en la historia geológica, habiendo acabado con más del 80 % de las especies marinas y cerca del 90 % de las especies terrestres", es parte del escrito.
¿Qué causó la gran extinción del periodo Pérmico? Investigaciones lanzan diversas hipótesis

Los investigadores encontraron que la extinción masiva tardó 15 millones de años en materializarse y probablemente eliminó muchas faunas en dificultades ecológicas que ya habían sido muy reducidas por episodios de extinción anteriores.

Además de plantas, algunos animales como peces con mandíbulas, invertebrados marinos, reptiles e insectos, fueron los que experimentaron disminuciones significativas al final del Período Pérmico.

En cuanto a qué provocó la desaparición de casi toda la flora y fauna de la Tierra existen varias teorías. La primera es que de acuerdo al escrito "La extinción masiva terrestre del final del Pérmico en los paleotrópicos es posterior a la extinción marina", existieron erupciones volcánicas importantes que alteraron el clima. Otra hipótesis, es que en el Período Pérmico hubo una crisis de temperatura en las aguas marinas poco profundas las cuales llegaron a ser de 25 a 28 grados Celsius.

El portal de la Enciclopedia Británica plantea que el ciclo del carbono cambió lanzando a la atmósfera cantidades inusualmente altas de dicho elemento químico y como consecuencia, también alteró el ciclo biológico.

Por último, pero no menos importante es que otra investigación del MIT arroja que en el Período Pérmico existió una bacteria metanógenas llamada methanosarcina, la cual podía producir gas metano a partir de la descomposición de materia orgánica dando así como resultado una elevación en la temperatura en la Tierra aniquilando a casi todos los seres vivos.

