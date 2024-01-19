Ciencia

Científicos clonan el primer mono Rhesus que sobrevive 2 años y causan polémica: ¿siguen los humanos?

La ciencia acaba de alcanzar un hito dentro del campo de la clonación: esto es lo que pasó.

Un grupo de científicos chinos logró clonar por primera vez a un mono Rhesus, al que bautizaron como ReTro. El primate logró vivir más de 2 años y ha causado sensación dentro de la comunidad científica. Esta es la historia.

Científicos logran clonar a un mono Rhesus y sobrevive más de dos años

El pasado 16 de enero, la revista ‘Nature Communications’ dio cuenta de uno de los mayores avances científicos en materia de clonación: un grupo de científicos chinos logró clonar a un mono Rhesus por primera vez y el espécimen ha logrado sobrevivir más de dos años.

En el ‘paper’ ' Reprogramming mechanism dissection and trophoblast replacement application in monkey somatic cell nuclear transfer', un equipo de científicos de Shanghái y Pekín liderado por Qiang Sun explica cómo se logró este hito, así como el desarrollo de ReTro, el macaco en cuestión.

Según se detalla, el primate ha sobrevivido más de dos años, llegó hasta la edad adulta de estos animales, “está creciendo y cada día es más fuerte”.


Los anteriores intentos de clonar un mono Rhesus no resultaron en nacimientos o trajeron simios que murieron apenas unas horas después de nacer.

En 2018, el mismo equipo de especialistas logró la primera clonación de dos hembras de macaco cangrejero, llamadas Zhong Zhong y Hua Hua.


Estos son los únicos registros que se tienen de primates clonados, si bien, en el pasado se han duplicado especímenes de terneros, ratas, cabras, cerdos y, por supuesto, la famosa oveja Dolly.

Así se logró la clonaciónde ReTro, el primer mono Rhesus en lograrlo

La técnica más utilizada en la clonación se llama transferencia nuclear de células somáticas (SCNT por sus siglas en inglés) y, de manera general, consiste en vaciar el núcleo de una célula para después insertar el de la célula adulta que se clonará.

Sin embargo, este método no funcionó al intentar replicarlo en los monos Rhesus. Esta especie de primates es una de las más utilizadas en la ciencia debido a su parecido genético con el de los seres humanos.

Así, el equipo de científicos en cuestión se dio a la tarea de estudiar qué era lo que fallaba en estos casos. Encontraron que las placentas, las ‘bolsas’ que rodean a los fetos y se encargan de proveerles oxígeno y nutrientes, no se desarrollaban normalmente, dando como resultado embarazos que no llegaban a término.

Su nueva técnica se llama reemplazo de trofoblasto y consiste en reemplazar las células que durante la gestación se convierten en placenta con las de un embrión no clonado.

Los científicos llamaron ReTro al mono clonado por el acrónimo de su método.

Vale la pena señalar que este avance tuvo un costo: los investigadores utilizaron 113 embriones, de los cuales, 11 fueron implantados, solo se lograron dos embarazos y un nacimiento vivo, ReTro.

ReTro es un mono Rhesus, como el que se observa en la imagen.
Imagen Getty Images

La clonación de ReTro generó polémica

Si bien muchos recibieron la noticia con vítores y aplausos, no todos creen que se trate de algo positivo.

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA) de Reino Unido, por ejemplo, dijo estar “profundamente preocupada por el gran número de animales que experimentan sufrimiento y angustia en estos experimentos con una bajísima tasa de éxito”.

“Los primates son animales inteligentes y sensibles, no solo herramientas de investigación”, externó, al señalar que “no existe una aplicación inmediata para este estudio”, por lo que consideraban innecesaria la experimentación con simios.


El profesor Robin Lovell-Badge del instituto Francis Crick de Londres, consultado por la ‘BBC’ también externó sus reservas con respecto al experimento:

“Hay que preguntarse si realmente vale la pena. El número de intentos que necesitaron fue enorme. Han tenido que utilizar muchos embriones e implantarlos en muchas madres sustitutas para conseguir un animal nacido vivo”.


Además, señaló que “no se puede sacar ninguna conclusión sobre la tasa de éxito de esta técnica cuando se tiene un solo nacimiento, es absurdo decir que puedes hacerlo”.

Otro sector, más enfocado a la bioética, prendió las alarmas sobre la posibilidad de que el nacimiento de ReTro acerque a la ciencia a la clonación de humanos.

Al respecto, Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de España, comentó a ‘El Mundo’ que esto solo “demuestra una vez más lo difícil y lo técnicamente sofisticado que es este proceso":

"Se trata del segundo primate que se clona. El primero que se consiguió clonar, el macaco cangrejero tuvo lugar en el año 2018, 21 años después de la clonación de la oveja Dolly, lo cual demuestra que no era ni fácil, ni automático ni mucho menos evidente trasladar las técnicas de clonación de un mamífero como la oveja a un primate. Además, también prueba que todos los temores que en aquel momento se publicaron respecto a la posibilidad de clonar a seres humanos eran totalmente infundados".


¿Qué piensas tú sobre la clonación de ReTro?


