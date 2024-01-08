¿Abandonas el propósito de hacer ejercicio poco después de iniciar? La ciencia revela por qué pasa

Video La verdadera edad de este hombre nos tiene en shock: no usa filtros para verse así de joven

Cada inicio de año personas de todas las edades alrededor del mundo se ponen como meta iniciar una vida más saludable haciendo actividad física, ya sea en sus hogares o en gimnasios. Si bien la iniciativa marcha bien los primeros días con frecuencia las personas abandonan su objetivo y desisten de ponerse en forma o realizar ejercicio.

Ciencia revela porque las personas abandonan el ejercicio: se trata de la motivación

A pesar de que se desconoce de manera certera por qué ocurre esto con frecuencia, la ciencia trató de buscar la posible respuesta y seguramente te sorprenderá.

Desde la visión de la psicología la idea de ejercitarse de manera constante puede verse afectada por algunos factores y uno de los más frecuentes es la motivación, es decir aquella que ayuda a los seres humanos a adquirir hábitos con el fin de mejorar.

La doctora Carmen María Galvez y Casandra Isabel Montoro, profesora universitaria e investigadora de la Universidad de Jaén, expresaron en un artículo para el portal 'The Conversation' en febrero de 2022 que existen dos tipos de motivación, la intrínseca, que surge cuando una actividad produce satisfacción y causa placer sin obtener nada a cambio y la extrínseca, en donde obtener recompensas es el objetivo regularmente mediante la presión social.

Al momento de atender estas motivaciones se puede lograr un gran balance para continuar con el ejercicio, pero cuando domina la extrínseca es cuando las ganas por ir al gimnasio pueden desaparecer paulatinamente.

"Desafortunadamente, en la sociedad actual se fomenta, desde que somos pequeños, la competición en todos los sectores y niveles. La competitividad es un gran enemigo del aprendizaje y el ejercicio físico. Es decir, se fomenta y prioriza la realización del ejercicio físico para tener mejor cuerpo que otros, competir con otros, etc. No por el mero placer de realizarlo. Por eso, si no se dan estas circunstancias extrínsecas, simplemente no realicemos ejercicio físico".



También se apuntó que la personalidad influye cuando se trata de hacer o no ejercicio. Por ejemplo, las personas extrovertidas tienden a realizar más ejercicio físico en comparación con aquellas tímidas y con tendencia hacia la inestabilidad emocional.

Para no dejar el hábito del ejercicio se recomienda proponer metas a corto plazo

Un consejo que remarcaron las expertas es que para evitar que las personas abandonen su hábito de realizar ejercicio lo mejor es crear metas a corto plazo que sean bien definidas y programar un horario fijo para asistir al gimnasio.

Otro estudio llamado 'Motivos de abandono y no práctica de actividad físico-deportiva en adolescentes españoles' de 2012 encontró que en el grupo que fue seleccionado para la investigación deseaban practicar deporte, pero no lo hacían realemente como a ellos les gustaría por diversos factores, incluidos la falta de motivación.

"La exigencia del estudio, la pereza y la falta de motivación son los principales motivos de abandono del ejercicio. Respecto a los motivos de no práctica, la falta de tiempo, seguido muy de lejos por la pereza, la falta de gusto hacia la misma y el cansancio por el estudio o trabajo", son parte de las conclusiones.

Como pudiste notar tanto la motivación y la personalidad afectan las ganas de establecer un hábito de ejercicio, pero no es imposible lograrlo si se rrabaja en ello.

¿Qué te pareció la respuesta de la ciencia respecto al abandono del ejercicio? Dinos en los comentarios.