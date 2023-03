Chino asegura que latinos en EUA se avergüenzan de sus raíces e idioma: “¿Por qué harían eso?”

Kelvy es un ‘influencer’ de ascendencia china que está muy familiarizado con la cultura latina porque nació en Panamá y actualmente vive en Miami, Florida. A través de su cuenta de TikTok (@kelvyyyy) sube videos relacionados con los choques culturales que ha experimentado durante su estancia en Estados Unidos debido a su crianza multicultural.

Fue por esto que a través del videoclip titulado ‘No sé por qué algunos de los latinos harían eso’, el cual se publicó el 21 de febrero de 2023, Kelvy comentó su opinión sobre algunos latinos y descendientes de inmigrantes que se avergonzaban por sus raíces, así como por hablar español en EE. UU.

Y es que para el joven ser parte de la cultura latina no debería ser un aspecto negativo, sino todo lo contrario, pues en videos virales se ha visto a extranjeros disfrutando de la gastronomía mexicana o incluso popularizando objetos endémicos de Latinoamérica.

Joven chino se indigna al ver latinos avergonzados de su cultura

En el video viral, con más de siete millones de reproducciones, Kelvy respondió a uno de los comentarios de sus seguidores sobre los latinos a los que les avergüenza hablar español en Estados Unidos con una anécdota personal que él mismo vivió en un restaurante de tacos.

Resulta que él y uno de sus amigos mexicanos acudieron a cenar y mientras esperaban ser atendidos dialogaron en español, por lo que la mesera en turno elogió el español perfecto del asiático, pero esto lo hizo en inglés.

En consecuencia, Kelvy le preguntó a la chica por su nacionalidad e idioma materno, a lo que la mesera respondió que ella era “americana” (haciendo referencia a que nació en Estados Unidos) y no se identificaba con sus raíces, porque los mexicanos eran sus padres. Asimismo, mencionó que si bien entendía el español no se sentía cómoda hablándolo.

En respuesta, el amigo mexicano de Kelvy se burló de la chica y le dijo que no podía negar sus raíces mexicanas porque “traía el nopal en la cara”, una expresión usada coloquialmente para decir que una persona tiene el físico que caracteriza al mexicano promedio (tez morena, cabello oscuro, ojos cafés, etc.).

Tras oír esto, la mesera se fue enojada y pidió a una de sus compañeras atender la mesa porque a ella la habían ofendido y se negaba a regresar. Fue entonces que como parte de su reflexión, el joven chino no excusó la actitud de su amigo, pero sí comentó que le parecía mal que la chica negara su herencia cultural.

“Me explotó la cabeza en serio… pero muchacha, más ofendidos estarían los mexicanos al haberte escuchado decir tal estupidez. Yo entiendo que tú naciste en América, en Estados Unidos, y tal vez no te guste en español, pero por qué decir que no te consideras mexicana cuando tus raíces son mexicanas. No me parece bien eso, avergonzarse de sus propias raíces”.

Seguidores de Kelvy dieron sus posibles explicaciones de porqué algunos latino no hablan español

El video de Kelvy recibió un sinnúmero de comentarios apoyando la reflexión que el joven chino hizo, así como también aparecieron quienes justificaron esas conductas debido al racismo que han vivido los inmigrantes latinos y sus descendientes debido a sus culturas.

Sin embargo, el creador de contenido recordó a sus seguidores la importancia de mantener vivo el orgullo de las personas por sus raíces y las grandes ventajas de ser bilingües dentro y fuera del mundo laboral.



¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.

No te vayas sin ver: