Emily Ávila, la mexicana que está consternando a todo TikTok con su extravagante estilo y divide opiniones

En el mundo de las redes sociales, la plataforma TikTok ha surgido como un escenario vibrante donde las personalidades creativas pueden brillar y encontrar su propio espacio. Entre estas estrellas digitales se destaca Emily Ávila por su contenido.

Conocida en el mundo de TikTok como @emily_avila777, emergió recientemente como una figura destacada en la plataforma gracias a su estilo urbano único al momento de vestir y mezclar todo tipo de prendas con diversos colores, tamaños y texturas.

Emily 'Avila, la joven que se hizo viral por sus outfits fuera de lo convencional en TikTok

La tiktoker ha demostrado tener un buen ojo para la moda e incorpora una variedad de tendencias actuales y, en ocasiones, con vibras de los noventas y dosmiles, las cuales hacen destacar su personalidad e inspiran a sus seguidores a experimentar con su propio estilo.

Algo que la caracteriza es que con cada outfit que comparte se hace viral, ya que se encuentra fuera de lo convencional. Por ejemplo, en el pasado grabó el outfit que armó para ir al supermercado, el cual consistió en una playera negra holgada con un estampado de gatito, dos faldas, las cuales colocó una encima de la otra, botas con plataforma, y de accesorios un cinturón negro con estoperoles, un collar y una bolsa de mano afelpada.

Emily dio a conocerse de manera masiva en TikTok en el pasado mes de enero, cuando compartió un video titulado "Get ready with me para ser la más icónica del metro", donde grabó cómo se maquilló y grabó para viajar en el metro de la Ciudad de México.

¿Qué piensan los internautas sobre el estilo de

Emily Avila?

Con él obtuvo más de 6 millones de reproducciones y casi medio millón de me gusta; no obstante, en los comentarios hubo una clara división respecto a su manera de vestir, pues aunque algunos estaban encantados con lo que vieron, otros simplemente la acusaron de no saber nada de moda y solo dedicarse a hacer combinaciones sin sentido que terminan luciendo mal.

"El maquillaje y peinado me recordaron a Betty Boop, verdaderamente la más icónica del metro", "Te ves hermosa no le hagas caso a la gente y a mí tampoco", "Los que dicen que se ve bien váyanse a revisar la vista", "Te juro que confié en que sería un buen resultado, pero no hermana, fallaste", "Es como una betty boop rockstar", "Cuando te pones la ropa de tu abuelita", "Así me veía cuando mi mamá me dejaba vestirme sola", "Chica amo tus looks", "Parece que siempre te disfrazas y "Divina, tienes un estilo pesadote", fueron otros comentarios.



Algunos incluso la compararon con la influencer María Bottle, una joven que al igual que Emily, se dedica a mostrar su estilo, el cual también se caracteriza por experimentar con la ropa, pero la diferencia más grande entre ambas es su cantidad de seguidores.

Si bien con cada video Emily recibe malas críticas, ella no les toma importancia y se queda con aquellos comentarios que halagan su contenido. De hecho, hasta el momento continúa publicando clips de manera constante a petición de sus fans, quienes siempre se sorprenden por su manera de vestir.

Por último, también se sugirió que la creadora de contenido sería perfecta para trabajar como modelo debido a su popularidad en redes, su naturalidad para posar en fotos y por su sentido de la moda.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.