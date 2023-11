Quinceañera baila con su exnovio y llora en pleno vals: él cumplió su promesa

Quinceañera llora en plena fiesta al bailar el vals con su exnovio pues él cumplió su promesa de ser su chambelán.

Quinceañera se reencuentra con su ex en pleno vals

Las fiestas de XV años suelen estar repletas de sorpresas para la festejada que pueden ir de costosos regalos, reencuentros con amigos de la infancia, ver a la familia reunida y por qué no, también alguno que otro detalle para apapachar el corazón.

Muchas de estas vivencias han se han hecho virales en redes sociales, donde ahora ha llamado la atención un video en el que una quinceañera comparte cómo fue el emotivo reencuentro con su exnovio en plena fiesta.

En las imágenes se ve a la festejada de la mano de un joven con quien se mueve alrededor de la pista al ritmo de la canción ‘Only Love Can Hurt Like This’ (Solo el amor puede doler así).



La canción fue como echarle sal a la herida, resaltó una de las internautas a la que llegó el viral video, y es que contó la quinceañera en un breve texto ese vals la reencontró con su novio.

Pues después de finalizar su noviazgo el joven cumplió su promesa de convertirse en su chambelán y bailar con ella el vals.

“Mi exnovio cumpliendo su promesa de ser mi chambelán", se lee junto a un emoji de corazón roto sobre la grabación que hasta el momento suma más de 2.5 millones de reproducciones.



La festejada compartió también en la descripción el sentimiento que le provocó el reencuentro con su exnovio.

“Al final lloré un poquito”, confesó.

Internautas reacciona al baile de una quinceañera con su ex

Entre los comentarios del video muchas internautas se sintieron identificadas, recordado relaciones pasadas y las promesas que algunos cumplieron y otras tantas que no.

“Mi sueño es que mi exesposo me entregue en el altar cuando me case, para que vea lo que se perdió”, escribió una en broma, mientras otras comentaron: “Y literal, como dice la canción... ‘Solo el amor duele así’”; “Mi exnovio también cumplió su promesa de estar en mi cumpleaños”; “Cómo me dijo mi papá una vez ‘una promesa no se rompe nunca ni porque odies a esa persona la promesa se debe de cumplir’”.



También hubo quien se sorprendió de cómo han cambiado las generaciones pues en otros tiempos a esa edad no se les permitía tener novio.

“En mis tiempos si tenías novio antes de los 15, adiós fiesta, y ahora, hablan asta de ex, ¡qué cosas!”; “Ella cumpliendo XV y con exnovio, y uno aquí ya con 19 y con salud”; “¿Y cómo por qué lastimarte tanto en un día tan especial?”, se lee.