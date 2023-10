¿Bad Bunny "odia" a los artistas colombianos? Fans aseguran que hay pruebas en su nuevo disco

Bad Bunny es el artista latino más exitoso de los últimos años y el pasado 13 de octubre sorprendió a todos al lanzar el disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.

Como era de esperarse dicho material se volvió el número uno en las plataformas de streaming; sin embargo, también estuvo lleno de controversia, ya que supuestamente en algunas canciones se muestra en contra de Colombia.

Internautas aseguran que Bad Bunny está en contra de artistas colombianos: polémica enciende redes

Todo esto inició después de que los fans escucharán las nuevas composiciones y encontraran que en algunas de ellas plasma "hate" hacía algunos de los artistas más importantes de dicho país.

Por ejemplo, en el track 'VUELVE CANDY B', el 'Conejo Malo' menciona que las verdaderas “bichotas” son de Puerto Rico, lo cual sería un mensaje para la mismísima Karol G, quien ha usado esta palabra.

Ante los ojos de los internautas Benito refleja en su canción disgusto porque la cantante se "apropió" de la palabra que tiene su origen en el país natal del artista.

"Bad Bunny solo le ha tirado a Karol G por apropiarse del término “bichota” (que ella decía que se inventó ese término cuando en PR ya se utilizaba)", "¿Qué ondaaa con Bad Bunny? ¿Qué te traes con la bichota Karol G?", "Karol G lo que hizo fué una apropiación de cultura con la palabra “Bichota”. Bad bunny no miente cuando dice que las verdaderas Bichotas son de PR", "Karol G fue quien puso al mundo a decir y conocer la palabra “Bichota” y ahora Bad Bunny viene a decirle qUE ella no es la verdadera".



Por otro lado algunos sugirieron que Bad Bunny también estaría en contra de Shakira, esto después de que hiciera una referencia clara a la colaboración que hizo la famosa con Bizarrap donde menciona "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” dentro de la canción 'Los Pits'.

No obstante, muchos fans de la colombiana refutaron estas acusaciones, ya que jamás menciona su nombre o algo negativo, y la mismísima Shakira le respondió en Instagram sugiriendo que "facturen juntos".



Por último, la "evidencia" más clara que publicaron en Twitter, fue aquella que se encontró en 'Thunder y lightning' donde dice: "Ustedes me han visto con los mismo, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como J Balvin".

Esto fue tomado por los usuarios en redes como un ataque directo lleno de ironía al intérprete de 'Blanco', quien fue uno de los artistas que lo ayudó a impulsar su carrera.

La situación se salió tanto de control que llamaron "malagradecido" a Bad Bunny por arremeter contra Balvin y le pidieron al también productor que no vuelva a colaborar con el puertorriqueño.

"J Balvin lo llevó a otro nivel y Bad Bunny le paga tirándole en su último álbum. Nunca debió ayudar a ese malagradecido", "C***** de J Balvin haberle dado el apoyo a Bad Bunny y no a Feid en su momento", "Que Bad Bunny le tire a J Balvin no me sorprende, la gente siempre muerde la mano que le dio de comer", J Balvin no debió ayudar a Bad Bunny en sus inicios. Es un desagradecido, un falso 😭😤😤😖" o "Díganle a Bad Bunny que se lave el hocico antes de tirarle a J Balvin", fueron algunos comentarios en su contra.



Para sorpresa de todos en un video en vivo J Balvin respondió a la polémica y expresó que si bien no entiende por qué "Bad Bunny hizo eso", él le desea gran éxito.



¿Qué opinas sobre este tema tan controversial? Dinos en los comentarios.

