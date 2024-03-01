Entretenimiento

Papás llevan a su hija a perforarse esperando que se arrepienta y esto pasó: "Psicología inversa"

Una pareja no perdió la esperanza hasta el último momento, pero la reacción de su hija superó sus expectativas y los internautas aplauden su actitud.

Paulina Flores
Con la firme convicción de que su plan funcionaria, papás llevaron a su hija adolescente a que se hiciera su anhelada perforación, pero las cosas no salieron como creían y el resultado terminó haciéndose viral.

Papás usan “psicología inversa” con su hija adolescente y video se hace viral

Entre las miles de estrategias a las que los padres recurren con el propósito de intentar llevar la fiesta en paz con sus hijos adolescentes, hay batallas que se ganan y se pierden.

A través de TikTok, una pareja documentó los pros y contras en la técnica de convencimiento que intentaron aplicar con su hija y sus deseos de perforarse la lengua tomando en cuenta algunos puntos a su favor que, creyeron, les daría la personalidad de la adolescente.

"Quisimos aplicar la psicología inversa en nuestra adolescente: se la pasa diciendo que quiere un piercing en la lengua, pero es una gallina y se va a arrepentir en el último momento", se escucha en el video que muestra a la menor acompañada de sus padres llegar al estudio donde vería cumplir su sueño.
Todo parecía ir como lo planeado pues, ‘La China’, como la pareja llama a su hija, mostraba signos de preocupación y nerviosismo que los hizo pensar que desistiría de la idea de llevar un piercing en la boca.

"Cuando la cosa se puso seria, pidió refuerzos (tomar a su papá de la mano) y 'juácate' que le fueron agarrando el pedazo (de lengua). Primero le durmieron la lengua para luego marcar dónde será la perforación", narra el video.


A unos cuantos pasos de que no hubiera marcha atrás y que se hiciera la perforación, los padres hablaron de los deseos de su hija y, aunque no estaban del todo de acuerdo, expusieron la importancia de la confianza y el acompañamiento siempre buscando la seguridad de la menor.

“Ya 'La China' se puso pálida y toda nerviosa, insistió tanto, en últimas lo pidió de Navidad y antes que lo haga a escondidas preferimos llevarla nosotros mismos y en un sitio seguro”, expresaron.


Los padres confiaron en que, ‘La China’ dejaría atrás la idea de perforarse ya estando en el lugar, pero eso nunca pasó.

"Hasta el último momento guardamos la esperanza (de que no lo hiciera) nos quedaremos esperando porque al parecer sí lo quería mucho", dijeron resignados.
@rascagatosbga

como aplicar la sicología inversa en adolescentes gallinas📍#sicologiainversa #fypp #humorfamilia #piercing #tiktokbucaramanga #parati #lentejas

♬ Get Ready - Steve Aoki Vocal Radio Edit - 2 Unlimited

Internet reacciona a la fallida psicología inversa de papás de adolescente

El video le dio la vuelta a las redes, sumando una ola de reacciones por parte de padres que se sintieron identificados y otras más de jóvenes que anhelaron la confianza de la familia y otras que informaron que este tipo de estrategias no hacen efecto en los adolescentes de ahora.

“La psicología inversa no es para esta generación”; “’Mejor la llevamos nosotros, a que lo haga a escondidas y en un lugar inseguro’, que bonito el apoyo familiar”; “Yo acabo de llevar a mi hijo de 16 a su primer tatuaje”; “Ella les aplicó la psicología inversa, haciéndose la que tenía miedo”, son algunos de los comentarios.
Entretenimientopadres e hijos

