Chris Hemsworth y otros actores que mintieron para obtener un papel: se salieron con la suya

Simu Liu

El protagonista de ‘Shang-Chi’ confesó en una entrevista con Variety que “exageró” sus habilidades en artes marciales cuando le preguntaron sobre ellas en el casting porque quería desesperadamente el papel.

“Me preguntaron sobre mis antecedentes y experiencia en artes marciales, lo cual, por supuesto, exageré porque deseaba mucho el trabajo. Había hecho algunos trabajos como doble de acción esporádicos, pero si somos honestos, creo que era más bailarín que artista marcial”, contó Simu Liu.

Robert Pattinson

Robert Pattinson participó con personajes secundarios en las producciones británicas ‘Harry Potter’ y ‘The haunted airman’; sin embargo, tuvo dificultades para encontrar trabajo cuando llegó a Hollywood y tuvo que mentir sobre su educación histriónica.

"Había estado desempleado durante mucho tiempo, y cuando llegué a Los Angeles, todos los directores de casting me preguntaban qué había estado haciendo durante los últimos años. Yo decía: 'Oh, estuve en RADA'. Si tienes acento inglés, puedes salirte con la tuya", contó Pattinson en una entrevista con Mirror.

RADA es la Academia Real de Arte Dramático, que es una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo, pero Pattinson nunca asistió a ella.

El actor también contó que mentía sobre su nacionalidad porque la historia de RADA dejó de funcionar cuando más británicos llegaron a Los Angeles, así que pretendía ser estadounidense.

“Cuando salió ‘Twilight’, todavía traté de fingir ser estadounidense, pero la gente pensó que estaba loco, así que me detuve”, confesó el actor.

¿

Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz también mintió sobre su nacionalidad para quedarse con el coprotagónico de ‘Hugo’, película de Martin Scorsese, ya que el director quería a una actriz británica para el personaje.

"El director de casting sabía que yo no era británica, pero sabía que estaba dispuesta a mentir y le caía bien. Y me dijo: 'Miéntele a Marty.' ¡Funcionará!’", explicó la actriz en el programa de Stephen Colbert.

El director descubrió el engaño hasta que la película estaba en rodaje, pero, según la historia, no se molestó y lo tomó con buen humor.

George Clooney

George Clooney no siempre fue una estrella reconocida de Hollywood y tuvo problemas para conseguir papeles durante su juventud porque no formaba parte del sindicato de actores (SAG), así que tuvo que mentirle a una directora de casting sobre su historial como actor, pero fue atrapado de inmediato en el engaño:

“No podías conseguir un trabajo sin estar en el sindicato de actores, así que todo el mundo inventaba estos créditos solo para entrar. No tenían Internet en esa época, así que te salías con la tuya. Recuerdo haberle mentido a una directora de casting sobre estar en ‘Cat People’. Ella dijo: '¿Estuviste ahí?' Yo dije ‘sí’, y ella me dijo: 'Porque yo hice el casting'. Finalmente solo dije: 'No puedo entrar al SAG. ¡Ayúdame!' Ella me ayudó a conseguir un trabajo en una película llamada ‘The Predator’. La película nunca se estrenó, pero obtuve mi tarjeta de SAG", contó Clooney a Indian Times.

Phoebe Dynevor

La protagonista de ‘Bridgerton’ inventó un amor y experiencia con los caballos para entrar a la serie, pero en realidad no le gustaban los equinos. Aunque había tomado algunas lecciones, el personaje de ‘Bridgerton’ requería más experiencia de la que ella tenía.

"Y siempre había dicho, no sé por qué, que no me gustaban los caballos y que me daban miedo. Pero en la audición, cuando me preguntaron '¿Has montado a caballo antes?' yo dije 'sí, soy increíble. He montado muchos caballos. ¡Sería perfecta para este papel!", contó Phoebe Dynevor a Glamour.

Chris Hemsworth

En una entrevista con RadioTimes, Chris Hemsworth confesó que “normalmente” miente sobre su estatura para conseguir papeles que no conseguiría con su físico natural. El protagonista de ‘Thor’ dice medir 6’3”, aunque en realidad es más bajo que eso.

Mila Kunis

Mila Kunis tenía 14 años cuando audicionó para ‘That 70’s show’, por lo que no era la actriz apropiada para el papel y mintió sobre su edad para entrar a la serie.

“Les dije que iba a cumplir 18 años. Técnicamente no es mentira, porque en algún momento, si todo salía bien, iba a tener 18", contó la actriz en el programa de Jay Leno.