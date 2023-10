Abuelita cumple 99 años y sorprende a TikTok con sus pasos de baile: “Y seguimos contando”

La celebración de un cumpleaños suele ser uno de los eventos más importantes en la vida de una persona, donde tiene la oportunidad de reunirse con sus seres queridos, bailar, comer lo que le gusta y recibir uno que otro regalo.

En esta ocasión se hizo viral la historia de una abuelita de 99 años que festejó a lo grande, ya que ni su andadera le impidió bailar con el mariachi y hasta reggaetón.

Abuelita se hace viral al bailar en su cumpleaños 99

Fue gracias a la usuaria Alejandrina Valdez Ramírez que conocimos esta historia de esta adulta mayor, quien se paró a bailar cuando llegó el mariachi al cantarle ‘Feliz Cumpleaños’, ¡y hasta dio la vuelta!

“Dime que eres millonario, sin decirme que eres millonario”; “Tiene más vida, rodillas y ritmo que yo”, “Sacó los prohibidos”, “Que Dios le permita 100 años y más. Un abrazo para esta familia”, “Muchas felicidades a tu abuelita. La amé, bendito Dios que aún puede estar contigo”, “Ella está muy feliz, qué linda”, “Esa es la actitud, no que hay unos de 30 años que están con sus caras toda la fiesta”, “Quisiera ser como ella” y “Tan linda tu abuelita”, fueron algunos comentarios en el clip que alcanzó más de 3 millones de reproducciones.



Pero el festejo no terminó ahí. La abuelita también sacó sus mejores pasos al ritmo de reggaetón con el tema ‘Ella quiere beber’ de Anuel AA & Romero Santos, además partió su pastel y convivió con su familia.

Abuelita que se hizo viral por bailar a los 99 años es hija de ‘La Guayaba’

Además de compartirnos la dicha de ver a su abuelita Juquita bailar y disfrutar su cumpleaños, la tiktoker también subió un video en el que se nos revela que ella es hija de la actriz Amelia Wilhelmy, quien interpretó a ‘La Guayaba’ en las películas ‘Nosotros los pobres’ y ‘Ustedes los ricos’.

“Yo soy la hija de ‘La Guayaba’ (...) (Yo conocí a Pedro Infante) era un chico muy amable, a todo mundo nos trataba muy bien, sobre todo a las damas”, expresó.

La señora Juquita compartió que tuvo la oportunidad de estar en la filmación de dos de las películas más famosas de Pedro Infante cuando era joven.

“Yo me la pasaba en el set, me la pasaba ahí con mi mamá. No me acuerdo muy bien (a qué edad andaba en los set de filmación), pero era joven, todavía estaba apetecible”, respondió, entre risas.