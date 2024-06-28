Películas de terror

‘Un lugar en silencio’: Dónde ver en streaming las primeras películas, antes de la precuela ‘Día Uno’

La franquicia de ‘Un lugar en silencio’ (‘A Quiet Place’) crece con la llegada de la precuela llamada ‘Día uno’. Te decimos dónde ver las primeras dos películas para armar un maratón de terror.

ECM's profile picture
Por:ECM
Video Emily Blunt confiesa que ha querido vomitar al besar a algunos actores, ¿se refiere a Ryan Gosling?

‘Un lugar en silencio’ se ha convertido en una de las franquicias de terror más aclamadas desde el estreno de la primera entrega en 2018. Dirigida por John Krasinski y protagonizada por él mismo junto a Emily Blunt, esa película sigue a la familia Abbott mientras intentan sobrevivir en un mundo invadido por criaturas extraterrestres que son sensibles al sonido.

El éxito crítico y comercial de la primera película llevó rápidamente al desarrollo de una secuela, ‘Un lugar en silencio: Parte II’ y, más recientemente, una precuela titulada ‘Un lugar en silencio: día uno’.

De cara al estreno de la más reciente entrega en cines, te decimos dónde puedes ver en streaming las primeras dos.

¿Dónde ver las películas 1 y 2 de ‘Un lugar en silencio’ en streaming?

Afortunadamente para los fans, ambas se pueden ver en línea. La primera película de ‘Un lugar en silencio’ está disponible en ViX. Da clic aquí para verla.

La segunda entrega, se puede encontrar en plataformas como Amazon Prime Video o Apple TV, pero únicamente para renta o compra.

Imagen A Quiet Place Official Site

El orden correcto para ver las películas de ‘Un lugar en silencio’

Hay dos maneras de disfrutas las cintas: por orden de estreno o cronológico. Bajo el primero, se deben ver ‘Un lugar en silencio’, ‘Un lugar en silencio parte II’ y ‘Un lugar en silencio: Día Uno’.

Para seguir el orden cronológico, se debería ver ‘Un lugar en silencio: día uno’, ver ‘Un lugar en silencio’ y ‘Un lugar en silencio parte II’. De momento, la precuela solamente está disponible en cines.

'A quiet place'
'A quiet place'
Imagen Paramount Pictures

¿‘Un lugar en silencio: Día uno’ tiene escenas postcréditos?

La precuela de la franquicia no cuenta con escenas después de los créditos, por lo que, en cuanto termine, la audiencia se puede levantar de sus asientos.

Como su nombre lo indica, ‘Día uno’ busca dar respuestas de cómo inició la invasión alienígena que no permite a los humanos hacer ningún ruido. En esta ocasión, la historia está centrada en Sam, interpretada por Lupita Nyong’o, Eric, interpretado por Joseph Quinn y Reuben, a quien Alex Wolff le da vida. Ellos serán de los primeros supervivientes en este mundo bajo ataque.

Imagen Paramount Pictures


Cuéntanos en los comentarios si harás un maratón de ‘Un lugar en silencio’.

