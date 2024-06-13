'Un lugar en silencio: Día Uno': La fobia que Lupita Nyong'o tuvo que vencer para grabar la película

Video Lupita Nyong'o ocultó ser una mujer latina por años luego de un incidente: "Me devastó"

La talentosa actriz Lupita Nyong’o, conocida por su destacada participación en películas como '12 años de esclavitud', 'Black Panther' y 'La mujer rey', se encuentra promocionando su nueva cinta 'Un lugar en silencio: Día uno'.

La precuela se centrará en mostrar cómo el mundo fue habitado por extrañas criaturas sensibles al sonido que se dedican a matar gente y la manera en que las personas tratarán de sobrevivir ante esta nueva amenaza.

Lupita Nyong’o enfrenta su miedo para grabar: 'Un lugar en silencio

El personaje de Nyong’o, Sam, será uno de los protagónicos y, aunque muchos pensarían que la actriz no tuvo ningún problema para interpretarlo, resulta que fue todo lo contrario, ya que fue el más difícil hasta el momento por una razón en especial.

Fue el pasado 3 de junio cuando, en una entrevista con el portal 'Glamour', la mexicana expresó que su personaje tiene un gato como mascota, y esto le causó ansiedad, ya que ella tenía una fobia muy fuerte a estos animales.

Su miedo era tanto que incluso habló con el director de la cinta para ver la posibilidad de poder interactuar con otro animal, pero él se negó a hacerlo.

"Le pregunté al director Michael Sarnoski si había alguna manera de cambiar el animal. Sugerí un armadillo; él no lo estaba permitiendo".

Aunque la ganadora del Oscar pudo haber renunciado a participar en 'Un lugar en silencio: Día Uno', hizo todo lo contrario, ya que decidió buscar ayuda para superar su fobia. Realizó una 'terapia de gatos' para poder conocer a estos animales, interactuar con ellos y perder el miedo que les tenía al punto de cargarlos. Afortunadamente, las sesiones dieron resultado, y pudo trabajar con un gatito de manera natural.

La actriz adoptó a un gato al terminar el rodaje de la película

Nyong’o terminó sintiéndose tan cómoda que incluso asistió a una sesión de fotos de 'Un lugar en silencio: Día Uno', realizada en Londres, Inglaterra, el pasado 1 de mayo, con Schnitzel, el gatito actor que aparece en la película.

Lo más increíble del asunto es que se enamoró tanto de los mininos que terminó adoptando a un gato de dos años llamado Yoyo, el cual es su adoración y le da una gran felicidad.

"Tuve que aprender mucho sobre mí misma, sobre ese animal, antes de sentirme cómoda para hacerlo... Mi gato me enseña a relajarme. Se pasa el día tumbado. De vez en cuando se levanta y hace ese estiramiento de gato. Y es tan elegante que me recuerda que debo levantarme y estirarme. Supongo que el mejor antídoto para cuando te sientes poco cuidado es cuidar de algo. Y yo cuidé de Yoyo, y él me abrió el corazón".



Por último, la actriz jamás pensó que 'Un lugar en silencio' cambiaría su vida, por lo cual seguramente ahora se volverá uno de sus trabajos actorales más especiales.

