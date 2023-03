¿El maquillaje de Rose en 'Titanic' sí se usaba en esa época? Experto en moda revela la verdad

No obstante, quien descubrió algo interesante fue el tiktoker Manu Castillo, un mexicano que se ha hecho famoso en la plataforma por compartir videos que hablan sobre moda e historia.

TikToker explica los errores del maquillaje de

Rose DeWitt Bukater en 'Titanic'

El pasado 9 de marzo, el joven creó un clip después de que una seguidora le preguntara si era correcto que Rose DeWitt Bukater llevara sus labios pintados de rojo o no, basándose en las tendencias de maquillaje que existieron en la época donde ocurrió el terrible accidente.

Partiendo desde el hecho que el Titanic se hundió en 1912, él se enfocó en explicar que el estereotipo femenino de esos años mantenía la herencia de la época victoriana, donde la piel debía ser clara y al par rosada, lo cual se podía lograr con polvo de arroz, el cual sirve para matificar el rostro.

Continuó explicando que el 'blush' o rubor también ya existía en aquellos años y el color de los labios debía ser color rosado, pero la protagonista del filme en la mayor partes de sus escenas los tiene pintados de color rojo intenso.

"En la película vemos que son bastante cargados los labios y a veces hay muchas sombras. Resulta, resalta y rebota que las mujeres que se maquillaban mucho trabajaban en el teatro, o eran actrices de burdeles o chicas de la vida galante. Y las niñas de sociedad debían llevar un maquillaje muy sutil, así como un 'make up, no make up'".



Esto quiere decir que Rose en 'Titanic' tuvo un maquillaje que no coincidía con las tendencias reales, pues ella aunque era de alta sociedad utilizaba el labial rojo, su piel era demasiado blanca y en general su look no era tan natural.

Incluso Manu Castillo compartió un ejemplo de cómo debería haber lucido la joven el cual daba la impresión de tener un rostro libre de maquillaje.

Internautas aseguran que cumple los estándares de belleza reales a medias

Su analisis ya tiene más de medio millón de vistas y en la sección de comentarios, las personas expresaron su punto de vista respecto al look de la joven que fue interpretada por Kate Winslet.

"Rose era una mezcla de 1910 y 90's, ¿no? Creo que donde vemos un poco más fiel a la época es en 'Downton Abbey'", "Rose era una alma rebelde, siempre quería estar en contra de todo, así que yo le veo sentido", "Rose desafiaba a su madre, por eso se maquillaba tanto", "Creo que Rose en algunas partes sí cubre en estándar de belleza, en otras su maquillaje sí resalta demasiado", o "No encaja perfecto con la tendencia, pero sí es muy pálida y sus labios lucían con un poco de color cuando no tenía maquillaje en la cara", fueron algunos de ellos.



El material que tiene pocos días en la red social también hizo que al tiktoker le llegaran otras solicitudes como crear analisis de los peinados de Rose y los maquillajes de otras chicas del cine para ver los aciertos o los errores que cometió la producción.

Si quieres saber más sobre temas similares no olvides seguir a Manu Castillo en su cuenta @manustyling1.

Te podría interesar: