Así se vería 'El camino al dorado' en 'live action', según Inteligencia Artificial: Chel es una belleza latina

La Inteligencia Artificial está revolucionando la forma en que se crean películas, pero también puede llegar a mostrar en cuestión de segundos interpretaciones de cómo lucirían personajes animados si existieran en la vida real y recientemente se mostraron los impactantes resultados de aquellos que protagonizan 'El camino hacia el dorado'.

TikToker mostró a protagonistas de 'El camino hacia el dorado' como personas reales gracias a la IA

La cinta sigue las aventuras de dos estafadores españoles, Tulio y Miguel, que accidentalmente terminan en la búsqueda de El Dorado, la legendaria ciudad de oro. Con la ayuda de un caballo llamado Altivo y un mapa, los dos amigos se embarcan en un viaje lleno de peligros y el mayor desafío de su vida:hacerse pasar por dioses.

Sin importar que hayan cumplido 20 años de su estreno, aún es una película que tiene una enorme base de fans, por lo cual una usuaria de TikTok (@thediosa93) se dedicó a compartir las fotos realistas de los personajes.

En la primera se puede ver a Tulio, quien lleva exactamente las mismas prendas que en la cinta. Su rostro resulta muy varonil y seguramente, de ser real, rompería muchos corazones.

De hecho, en los comentarios se remarcó que el joven de cabello negro se parecía a Orlando Bloom en su papel como Will Turner en 'Piratas del Caribe'. ¿Tú qué piensas?

Por su parte, Miguel, el entusiasta joven que se enamora de la cultura de El Dorado, también arrancó varios suspiros gracias a su cabello rubio, barba y ojos verdes.

Después está Chel, la nativa de El Dorado que se une a la farsa de las deidades para poder irse de la ciudad. Como era de esperarse, su rostro refleja una belleza latina sin igual y de hecho fue de los personajes que recibió más comentarios positivos, pues muchos aseguraron que su versión animada los enamoró de niños y ahora, la versión de Inteligencia Artificial lo hizo de nuevo.

"Todos hablan de Tulio y Miguel, pero por amor de Dios Chel ", "Todos hablan de Tulio y Miguel pero por amor de Dios Chel", "Chel ya era preciosa antes y ahora con la IA, más", "Chel hermosa como siempre", "OMG, Chel me flechó de nuevo", "Chellll-dorado", o "Sabía que Chel sería bonita, pero la IA se pasó y la hizo perfecta" resultaron ser algunas opiniones.



El jefe Tannabok era uno de los responsables de cuidar al pueblo del Dorado y lo que más lo caracterizaba era su amable semblante, que de hecho también fue plasmado en su versión realista. Los accesorios de oro en el cuerpo no pudieron faltar y algo divertido es que muchas personas aseguraron que su aspecto les recordaba a algún cercano, ya sea su papá o un tío.

Los villanos de la trama no podían faltar y el más emblemático es Tzekel-Kan. El sacerdote que descubre los planes de Tulio y Miguel fue mostrado con un semblante serio que hace match con su personalidad. La única diferencia es que en esta versión tiene una barba.

Por último, el programa hizo una interpretación del aspecto de Cortés, el conquistador que pudo acabar con la ciudad de oro, quien de hecho, a consideración del público, no se parece en nada a su versión animada, pues los internautas mencionaron que debía ser más corpulento y con una tez más blanca.

¿Tú qué opinas al respecto? Dinos en los comentarios.