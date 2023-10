Elenco de 'Matilda' recrea icónica escena del pastel de chocolate de 'Bruce': lucen irreconocibles

La película 'Matilda', sin duda alguna, es una de las más icónicas de los 90s, pues todos la seguimos recordando, a pesar de que ya han pasado 27 años desde su estreno.

Tan emblemática fue esta cinta que Netflix lanzó su remake en el 2022 y se hizo hasta en obra de teatro musical, pero la original siempre nos llenará de nostalgia y para muchos, nunca será superada.

Elenco de 'Matilda' recrea la icónica escena del pastel de chocolate de 'Bruce'

Existen varias escenas icónicas en la película, mismas que han replicado varios usuarios de TikTok, quienes incluso se han caracterizado como los personajes de la cinta, pero sin duda una de las más emblemáticas fue la de 'Bruce', aquella cuando 'Tronchatoro' lo hace comerse todo un enorme pastel de chocolate frente a toda la escuela como castigo por haberle robado una rebanada de su postre favorito.

'Matilda', junto con todos los alumnos, comienza a animarlo y gritar su nombre: "¡Bruce! ¡Bruce! ¡Bruce!", lo que hace que el chico se anime y consiga su meta feliz.

Esta secuencia no sólo nos dejó algo para recordar, sino que el propio pastel de chocolate se volvió icónico y uno de los más populares hasta la fecha.

Tras el gran éxito que han tenido a lo largo de los años, el elenco decidió reunirse en el 2019 (23 años después de la película) y recrear algunas de las emblemáticas escenas del filme de 1996 dando un resultado increíble, devolviendo a los fans la magia original.

En dicha reunión, la cual se llevó a cabo en un jardín, con mesas y sillas decoradas a manera de fiesta elegante, la actriz Pam Ferris ('Tronchatoro') llamó a la mesa principal a Jimmy Karz ('Bruce'), dándole un muffin de chocolate y repasando los diálogos de la película.

"Es un pastel particularmente delicioso ¡y quiero que te lo comas!", ordenó. "El de mi mamá es mejor", opinó Karz al preguntarle qué pensaba del postre. "Bueno, hicimos un gran pastel", dijo Farris para dar paso a dos hombres que cargaban un gran pastel como el de la película, que sorprendió a todos los asistentes.



Jimmy Karz, quien se alejó muy joven de la actuación, después de este y dos papeles más, lucía irreconocible, pues ya no queda nada de aquél muchacho regordete y con algunos rulos de 12 años, sino que ahora es un delgado joven de 39 años, que estudió bioquímica.



Además de esta escena también recrearon la de 'Amanda', aquella en la que Pam Ferris lanza a Jacqueline Steiger tomándola de las trenzas, sólo que la ahora escritora tiene el cabello corto.

También fue épico el reencuentro de 'Matilda' con su papá en la ficción, encarnado por Danny DeVito.



La mayoría de quienes lo han visto reaccionaron al cambio radical de 'Bruce' de su infancia a su vida adulta.

"Necesitamos el Instagram de Bruce", "Tronchatoro fue mi inspiración para ser profesor", "Sería genial hacer Matilda 2", "Tengo 33 y aún me da miedito Tronchatoro", "Ese momento donde deseabas ser Bruce", "Amanda si se cortó sus trencitas", "Ok, pero el glow up de Bruce", "Bruce está súper guapo", "la mejor película que puede existir", "Me gustaría ver una película de Matilda adulta, ya siendo madre", "Bruce está bellísimo", "Omg! Es la misma escena, sólo que de adultos", "Agárrenme, porque me lanzo hacia Bruce", comentaron algunos usuarios de la red social.



¿Tú qué opinas?