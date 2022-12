‘Avatar: The Way of Water’: ¿por qué los Na´vi son azules? James Cameron reveló la verdad

Aunque Sigourney Weaver pidió cambiar el diseño de su personaje porque no le gustaba , no se libró de usar el característico color que poseen los Na´vi: el azul.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué son precisamente de este color y no de otro? Al fin el aclamado director resolvió nuestras dudas.

Sorpresivamente, su respuesta no se relacionó con algún tipo de simbología oculta que podría vincularse con el color azul, como el agua o el cielo, sino que sus motivos para escogerlo fueron mucho más prácticos:

“Sobre el color, el verde estaba cogido. Hay una larga historia de alienígenas verde. Además, Hulk. Y los colores humanos, rosas y marrones, no son alienígenas. Bob Esponja es amarillo. Básicamente, eso nos dejaba el azul y el morado.”

“El púrpura es mi color favorito, pero supuse que lo utilizaríamos para uno de nuestros principales colores de bioluminiscencia, y así lo hicimos, asociándolo a Eywa y a todo lo sagrado para los Navi.”