'Jurassic Park' en la vida real: Tiktokers revelan cuánto costaría revivir a los dinosaurios

Desde el estreno de la película 'Jurassic Park' en 1993, mucha gente se ha hecho una pregunta a lo largo del tiempo: ¿sería posible construir un parque como el de la famosa franquicia y traer a la vida a estas criaturas prehistóricas?

Los conductores Ángel Colomé, Fer Delgado y Miguel Delgado del podcast 'Territorio Revival' exploraron esta posibilidad e hicieron el planteamiento de cuánto dinero y qué se necesitaría para traer este parque jurásico a la vida real.

¿Qué se necesita para revivir a un dinosaurio?

El primer obstáculo es revivir un animal extinto. Desde el punto de vista conservacionista y ecologista, esto podría ser beneficioso para garantizar la permanencia en la Tierra de una especie desaparecida. Sin embargo, ¿tendría algún interés comercial? La respuesta es sí, especialmente si hablamos de dinosaurios del período Cretácico.

En 'Jurassic Park', los científicos de InGen revivían a los dinosaurios mediante complejas técnicas de ingeniería genética. Extraían ADN de mosquitos atrapados en ámbar fosilizado y recomponían la secuencia genética. Pero este proceso no es fácil ni barato. Si bien se podría lograr, sería una inversión multimillonaria.

Se necesitaría un presupuesto de investigación y cría de los animales que incluya científicos especializados en genética, paleontólogos, ingenieros informáticos y cuidadores de los animales ($32 millones de dólares al día, que ascienden a 11 mil millones al año).

Tan sólo la excavación para conseguir el ADN del dinosaurio costaría $9 millones y el proceso de clonación de los dinosaurios otros $8.5 millones de dólares (basándose en los costos de una empresa que realmente se dedica a clonar perros, pero sin olvidar que clonar una especie extinta, sería mucho más complicado).

¿Cuánto dinero se necesitaría para crear un parque de atracciones como el de 'Jurassic Park'?

Mantener un parque con dinosaurios vivos sería más caro que crearlos inicialmente, ya que requieren de alimentación, cuidados, veterinarios, etc., que costarían aproximadamente $200 millones de dólares al año.

Los costos incluyen: instalaciones, jaulas, cercas electrificadas, vehículos electrificados (esto tan sólo serían mil 500 millones de dólares).

La ubicación sería crucial. Países como República Dominicana, México, Colombia o Rusia podrían ser opciones, siendo los países del este de Europa más propicios para la inversión inicial.

Los podcasters plantean que se podrían comprar islas similares a las de Nublar y Sorna, por un total de $10 mil millones de dólares.

Además, se requerirían abogados para lidiar con posibles problemas legales y éticos ($8 millones de dólares).

Sólo abrir el parque costaría $24 mil millones de dólares y 12 mil millones de dólares cada año.

Todo esto da un total de casi $60 mil millones de dólares y, obviamente, no se recuperaría ni siquiera la inversión, sin contar con que el transporte hasta esta isla tendría que ser en helicóptero, lo cual también aumentaría los costos para los visitantes.



En resumen, aunque la idea de un parque como 'Jurassic Park' es emocionante, su viabilidad económica y científica sigue siendo un desafío. Pero quién sabe, tal vez algún día veamos dinosaurios deambulando en un parque prehistórico, pues la ciencia y la imaginación siempre nos sorprenden.