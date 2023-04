¿Habrá 'The Super Mario Bros. Movie' 2? Escena post-créditos dio la respuesta y esto significa

Desde que se anunció la cinta 'The Super Mario Bros. Movie' tuvo una gran expectativa del público, especialmente para todos aquellos que crecieron con los videojuegos del fontanero bigotón.

A días de su estreno se está coronando como un éxito en taquilla con más de 300 millones de dólares, gracias a las referencias ocultas que tiene y su historia que es capaz de entretener a chicos y grandes.

Escena post-creditos de 'The Super Mario Bros. Movie' confirma secuela y la aparición de Yoshi

Dicha película está llena de personajes que también aparecen en los juegos de Mario como Donkey Kong, la princesa Peach, Toad, entre otros más.

Sin embargo, uno que se extrañó fue Yoshi, pues aún cuando en la trama se ve cómo el protagonista visita una isla llena de estos dinosaurios del colores, jamás aparece el original de color verde.

Una de las escenas post-créditos respondió qué pasó con este personaje y confirmó que habrá una secuela que integre al compañero de Mario que es capaz de escupir fuego y volar tras comer caparazones de tortuga.

De manera breve durante los últimos segundos del filme, se ven los túneles subterráneos de Brooklyn donde se encuentra un huevo blanco con puntos verdes a punto de romperse, mientras se escucha la inconfundible voz de Yoshi diciendo su nombre.



Si bien se desconoce cómo llegó hasta allí, diversas teorías apuntan que quedó atrás cuando el mundo del Reino Champiñón fue absorbido por una tubería que conducía al mundo humano.

La pequeña confirmación sobre la aparición de Yoshi hizo que los fans explotaran de felicidad en redes, ya que el dinosaurio comelón es considerado el más adorable dentro de la franquicia.

"No me la creo, Yoshi aparecerá en una secuela", "Mi infancia no puede con tanto, amo que Yoshi sea parte de la secuela", "Yo quejándome de que no vi a Yoshi en toda la película, pero la escena post-crésitos me cerró la boca","Sí, Yoshi para la secuela, qué emoción", "Muchos gritaron de emoción cuando vieron a Yoshi en la escena post-crédito y yo también"o "Ya quiero ver a Yoshi", es la manera en que se expresaron.



Se especula que Yoshi podría tener un papel relevante. Ayudaría a Mario y a Luigi en su próxima aventura para derrotar a Bowser o a un enemigo nuevo que amenace con destruir el reino Champiñón.

Jack Black quiere que en la secuela

participe Pedro Pacal

A pesar de que no sabe cúando podría estrenarse la secuela, Jack Black ya anunció su deseo sobre lo que desea ver en ella: a Pedro Pascal siendo un reconocido villano.

“No es un hecho que Bowser regrese. Hice algunas películas de 'Kung Fu Panda', y era un villano diferente en cada película. Pueden hacer lo mismo. Sabes, ¿qué pasa si hay un villano más poderoso y más malvado? Entonces es posible que deba convertirme para ayudar a Mario y al resto a defender nuestro universo contra alguna otra fuerza invisible del mal. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Wario! Pedro Pascal es Wario.", fue su declaración para la revista 'Variety'.



¿Tú que piensas acerca de la escena post-créditos y la petición de Jacl Black? Dinos en los comentarios.

