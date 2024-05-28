¿Nueva película de ‘El señor de los anillos’ no es original? El proyecto por el que creó polémica

Video La guía de personajes 'The Rings of Power’, a muchos los conocemos

El éxito de ‘El señor de los anillos’ es tal que, más de 20 años después del estreno de la primera película de Peter Jackson, los fans piden más adaptaciones del mundo de J.R. R. Tolkien. Así es como han llegado proyectos como ‘The Rings of Power’ o ‘The War of the Rohirrim’.

Sin embargo, no todos los títulos asociados con este mundo han sido bien recibidos. ‘The Hunt for Gollum’, por ejemplo, fue motivo de controversia entre los fans.

PUBLICIDAD

Warner Bros. anunció ‘The Hunt for Gollum’, película de ‘El señor de los anillos’

El 9 de mayo de 2024, Warner Bros. anunció oficialmente el desarrollo de una nueva película titulada ‘The Hunt for Gollum’. La noticia llegó con pocos detalles: apenas se sabe que Andy Serkis retomará su papel como Gollum al mismo tiempo que fungirá como director de la cinta.

Sobre la trama solo se sabe que explorará nuevas historias del universo creado por J.R. R. Tolkien, con un fuerte enfoque en la de Smeagol, por quien toma su título.

Gollum en las películas de 'El señor de los anillos'. Imagen Warner Bros.



Sin embargo, la noticia no fue del todo bien recibida por los fans. Si bien cuenta con la aprobación de Peter Jackson (quien fungirá como productor de la cinta), resulta que ‘The Hunt for Gollum’ no es del todo original: lleva 15 años existiendo.

‘The Hunt for Gollum’ ya existía, era un ‘fan film’

Poco después del anuncio de Warner Bros., los fanáticos recordaron que ‘The Hunt for Gollum’ ya existe. Se trata de un ‘fan film’ de 2009 dirigido por Chris Bouchard.

A lo largo de 39 minutos (es un un mediometraje), narra cómo Gandalf encarga a Aragorn encontrar a Gollum porque teme que pueda proporcionar información sobre el paradero del Anillo Único a Sauron. El guión está basado en los apéndices del libro ‘El señor de los anillos’ de J.R.R. Tolkien, lo que los fans han aplaudido por permanecer fiel a la fuente original.

Otra de las proezas de ‘The Hunt for Gollum’ es que fue producida completamente por fans de ‘El señor de los anillos’. Ellos mismos se encargaron de recaudar 3 mil libras esterlinas (poco menos de 4 mil dólares al tipo de cambio actual) para financiar la producción, aparecen como extras y más.

Gollum en las películas de 'El señor de los anillos'. Imagen Warner Bros.



A lo largo de los años, el ‘fan film’ ha acumulado casi 14 millones de reproducciones en Youtube y se ha convertido en uno de los contenidos favoritos de los fans. Si bien, nunca ha monetizado el contenido. Por cuestiones de derechos de autor, desde el inicio se informa que es un producto hecho por fans y que no busca generar ingresos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el mismo día que Warner Bros. anunció su propia ‘The Hunt for Gollum’, la película de Chris Bouchard desapareció de Youtube. En su lugar, aparecía una leyenda que rezaba que el video infringía los derechos de la productora.



Esto generó de miles de fans expresaran en redes sociales su desaprobación por el movimiento de Warner Bros. Ante el reclamo masivo y del propio Bouchard en X (antes Twitter), el mediometraje fue rescatado y, de nueva cuenta, se puede encontrar en la plataforma de videos.

No obstante, aún queda la duda de muchos sobre qué dirección le dará Warner Bros. a su nueva cinta, tomando en cuenta el trabajo anterior.