Este actor de 'El señor de los anillos' no quiso tatuarse en honor a la saga, pero sus compañeros sí
Durante la filmación de la primera película de ‘El señor de los anillos’, los actores decidieron tatuarse la palabra ‘nueve’ en idioma élfico, como recordatorio de ‘La comunidad del anillo’.
En 2001 se estrenó ‘ El señor de los anillos: la comunidad del anillo’, la primera película que conforma una de las trilogías más exitosas del cine, cuyas cintas fueron dirigidas por Peter Jackson y consiguieron 17 premios Oscar.
Actor de ‘El Señor de los Anillos’ se rehúsa a tatuarse junto el resto del elenco
Conforme han pasado los años, los actores que formaron parte de esta película han revelado detalles poco conocidos de la filmación, como recientemente lo hizo el actor John Rhys-Davies, quien interpretó al enano Gimli en la trilogía.
Aunque la saga cinematográfica dejó una huella imborrable en la historia del cine, y en todos aquellos que fueron parte de ella, Rhys-Davies se negó rotundamente a hacerse un tatuaje junto a sus compañeros de rodaje.
Durante la filmación de la primera entrega de la saga, los protagonistas decidieron tatuarse la palabra ‘nueve’ en idioma élfico como un recordatorio de la Comunidad del Anillo. Sin embargo, Rhys-Davies, tenía una perspectiva diferente y decidió declinar la invitación de sus compañeros.
En una entrevista para el podcast ‘Inside of You’, el actor compartió que los tatuajes, para él, tienen un valor y significado cultural, teniendo una idea diferente sobre dicho acontecimiento.
"Vengo de una generación que respeta dos tipos de tatuajes. Primero, el del personal militar en activo. Es parte del vínculo que los une a sus compañeros de la Armada o de la Fuerza Aérea. Y por supuesto, están los de las tribus (...) Estos tatuajes tienen valor y significado cultural", dijo.
Por lo tanto, cuando llegó el momento de hacerse el tatuaje, Rhys-Davis se rehusó.
“Para empezar, no me gustan las agujas. Pero más que eso, parece ser una cosa generacional. Estos tatuajes tienen valor y significado cultural. Si tú y yo tuviéramos un tatuaje por cada película que hiciéramos, nos veríamos como ‘El hombre ilustrado’, ¿verdad?”, expresó.
¿Qué actores de ‘El señor de los anillos’ se tatuaron?
Años después, Orlando Bloom compartió en Instagram una fotografía con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Ian McKellen y Sean Bean del día que se tatuaron.
En la imagen, todos aparecen luciendo la palabra ‘nueve’ en élfico en distintas partes del cuerpo, aunque solo 8 personas se hicieron dicho diseño, ya que John Rhys-Davis mandó un doble en su lugar.
"Hemos sentido que la experiencia ha sido suficientemente fantástica y profunda como para marcarnos. Así que lo hicimos, una semana antes de terminar el rodaje", dijo Elijah Wood en la alfombra roja, en Leicester Square.