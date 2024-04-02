'El señor de los anillos' tiene un divertido error que pocos notaron: ocurre en 'La comunidad del anillo'

Video ‘The Rings of Power’: ¿qué poderes tiene cada uno de los anillos y qué personajes no salen en los libros?

La trilogía de ‘El señor de los anillos’ realizada por Peter Jackson se podría llevar, según varios fans, el título de la mejor adaptación de un libro al cine (no por nada sigue cautivando a nuevas generaciones). Pero, ¿sabías que el corte de la primera película, ‘La comunidad del anillo’, que llegó a cines tenía un error?

‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’ tiene un error que no todos han notado

La escena en cuestión muestra a Frodo Baggins y Sam Gamgee emprendiendo su viaje a Rivendel. Luego de mucho caminar, Sam se detiene al final de una granja y menciona que, apenas dé el siguiente paso, se encontrará lo más lejos que nunca antes había estado de su hogar. En ese momento, la cámara se aleja, regalándonos una imagen panorámicade las laderas.

La imagen aparentemente idílica se rompe por completo si se presta atención al lado derecho de la misma: se ve una especie de humo o polvo que, según los fans más observadores, se trata de un automóvil en pleno movimiento.

‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’ tiene un error en una escena. Imagen New Line Cinema



En 2001, cuando la película se estrenó en cines, solo unos pocos notaron el detalle, lo que dio pie a un intenso debate que, incluso, llegó a foros de fans en Internet.

Peter Jackson borró el carro que aparece por error en ‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’

Muchos decidieron esperar a que el DVD de la película saliera para revisitar el contenido y, de una vez por todas, obtener algunas respuestas. Sin embargo, con el estreno de la cinta en formato digital, la controversia no hizo más que aumentar: el carro no solo había desaparecido, sino que también se había eliminado cualquier movimiento en el fondo de la escena. Esto generó aún más dudas, ya que muchos recordaban, cuando menos, un sutil movimiento en la versión cinematográfica.

El misterio se resolvió en el DVD de características especiales. De acuerdo con medios como ‘Comic Book’ y ‘Screen Rant’, en el contenido especial, varios miembros del equipo, incluido el director Peter Jackson, confirmaron que el auto era real y que se había eliminado digitalmente.

Peter Jackson confirmó que en ‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’ sale un carro por error. Imagen Getty Images/New Line Cinema



No obstante, no hablaron de manera clara sobre cómo fue que un carro se coló en una escena de ‘El señor de los anillos’. Se limitaron a argumentar que lo borraron para evitar distracciones para la audiencia.

¿En qué orden ver las películas de ‘El señor de los anillos’?

Las obras de J. R. R. Tolkien no solo han inspirado películas. En 2022, Prime Video lanzó ‘Los anillos del poder’, una nueva serie que se sitúa cien años antes de los eventos de ‘El Hobbit’ y ‘El señor de los anillos’. En ese sentido, hay quienes quizás se sientan confundidos sobre cuál es el orden en que se deben ver las historias.

Lo cierto es que hay varias maneras de disfrutarlas, pero, de manera general, se pueden dividir entre la cronológica y según la fecha de estreno.

El orden cronológico para ver ‘El señor de los anillos’ es:

‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ (serie)

‘El Hobbit: Un viaje inesperado’

‘El Hobbit: La desolación de Smaug’

‘El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos’

‘El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo’

‘El Señor de los Anillos: Las dos torres’

‘El Señor de los Anillos: El retorno del rey’

‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’ Imagen New Line Cinema



El orden de ‘El señor de los anillos’ según la fecha de estreno de las películas o series es el siguiente:

‘El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo’

‘El Señor de los Anillos: Las dos torres’

‘El Señor de los Anillos: El retorno del rey’

‘El Hobbit: Un viaje inesperado’

‘El Hobbit: La desolación de Smaug’

‘El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos’

‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’