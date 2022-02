'The Lord of the Rings' tendrá un anime: conoce su conexión con las películas originales

La saga de 'El Señor de los Anillos' terminó hace 19 años y la de 'El Hobbit' hace 8; sin embargo, este 2022 se estrenará la nueva serie en Amazon 'Los Anillos de Poder'.

En los capítulos relatará la historia de cómo se llegaron a forjar los 20 anillos de poder y el anillo único para gobernarlos a todos, el cual se convertiría en un mal para la Tierra Media tiempo después.

Este no es el único proyecto que se tenía contemplado sobre el mundo creado por el escritor J. R. R. Tolkien, pues por fin se confirmó el anime de la saga .

Se trata de ‘El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim’, película que será creada bajo las empresas New Line Cinema y Warner Bros. Animation.

¿De qué se trata 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'?

A diferencia de la trilogía original y 'El Hobbit', aquí los protagonistas serán los hombres mortales. Específicamente, se relatan las hazañas del antiguo rey de Rohan, Helm Hammerhand, quien luchó arduamente contra los dunlendinos para proteger la capital de Edoras, ante una peligrosa invasión.

Ubicada 250 años antes de los sucesos donde Frodo recibe el anillo único, se plantea dicho conflicto entre clanes y también, se mostrará cómo fue la creación de una de las estructuras más emblemáticas de 'El Señor de los Anillos': el Abismo de Helm.

Los sucesos que transcurren dos siglos antes del nacimiento de la Comunidad del Anillo, aparentemente no cuenta con mucha aparición de los elfos o magos, así que no es claro si se verá a Saruman, Gandalf, Elrond, Legolas o Galadriel, personajes con dotes de inmortalidad.

¿Cómo se liga 'The War of the Rohirrim' con 'El Señor de los Anillos'?

Hay dos formas en que esta pieza complementaria ayuda a entender mejor la saga original. Helm Hammerhand resulta ser uno de los ancestros del Rey Theoden, a quien vimos como gobernante de Rohan, así que sabrá más sobre la historia de esta área de la Tierra Media, debido a que en las cintas se habla muy poco de ello.

Además, hay que recordar que el Abismo de Helm, el cual aparece en 'El Señor de los Anillos: Las Dos Torres', fue el escenario donde se llevó a cabo la batalla entre el ejército de Rohan y los Uruk-hai de Isengard. Entonces, conocer sus orígenes y cómo se construyó será una historia que llamará la atención de los fanáticos de corazón.

¿Cuándo se estrena 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'?

De manera oficial, se anunció el 14 de febrero de 2021 que su estreno en cines está programado para el 12 de abril de 2024 y será dirigida por Kenji Kamiyama, quien estuvo a cargo en 2009 del largometraje 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'.