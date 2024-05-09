'The Hunt for Gollum', la nueva película de 'El señor de los anillos': ¿En qué libro estará basada?

Desde que se estrenó la primera película en 2001, 'El señor de los anillos' no ha dejado de cautivar al público. A pesar de que se crearon otras cintas como 'El hobbit' y la serie de Amazon 'The Rings of Power', la primer trilogía es la favorita de muchos fans y la crítica.

'The Hunt for Gollum', la nueva película que se integra al universo de 'El señor de los anillos'

PUBLICIDAD

En años pasados se confirmó que se realizarían nuevos materiales sobre el mundo creado por el escritor J. R. R. Tolkien, como 'El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim', que estará bajo las empresas New Line Cinema y Warner Bros. Animation, pero este 9 de mayo se anunció de manera oficial otro proyecto que resulta más que interesante.Se trata de 'The Hunt for Gollum' o 'La caza de Gollum'.

La cinta tendrá como protagonista a Gollum, personaje que se obsesiona con el Anillo Único y en su desesperación trata de robárselo a Frodo Bolsón mientras lo guía a Mordor.

De acuerdo con el portal Variety, Andy Serkis, actor que le da vida a Gollum, será el director, y Peter Jackson, quien dirigió la querida trilogía de 'El señor de los anillos', estará a cargo de la producción, lo cual podría ser un buen indicio de que será una cinta prometedora que cuidará los detalles. Jackson mencionó estar emocionado por volver a trabajar en algo relacionado con 'El señor de los anillos' y aseguró que 'The Hunt for Gollum' será una aventura épica.

Imagen New Line Cinema

"Es un honor y un privilegio viajar de regreso a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador, Andy Serkis, quien tiene asuntos pendientes con ese Stinker: ¡Gollum! Como fanáticos de toda la vida de la vasta mitología del profesor Tolkien, estamos orgullosos de trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y todo el equipo de Warner Bros. en otra aventura épica".

Entre qué eventos de 'El señor de los anillos' se colocará 'The Hunt for Gollum'

Sobre la trama, aún no se ha relevado nada contundente, pero el título de la película podría indicar que la nueva historia tendrá lugar entre la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón y el viaje de Frodo hacia Rivendel, eventos que ocurren en 'La Comunidad del anillo', ya que se explica que durante este lapso Gandalf busca a Gollum.

A pesar de que se menciona brevemente en la película, en el primer libro de 'El señor de los anillos', de hecho, el mago que investiga el Anillo Único solicita ayuda a Aragorn para capturar a Gollum, interrogarlo y averiguar si el artefacto que tenía Bilbo era aquel que le perteneció a Sauron, lo cual toma varios años.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se estrena 'The Hunt for Gollum'?

'The Hunt for Gollum' será estrenada en algún punto del año 2026, y los fans en redes sociales se han dividido respecto a si les agrada tener una película sobre este personaje o no.

"Ya que Andy Serkins está involucrado, tengo fe en ello", "Esto suena terrible, ya conocemos toda la historia de Gollum. ¡¿Por qué?", "Confío en Peter Jackson ella Andy tanto sólo no puedo esperar más para revelar", "Nadie quiere esto, mejor hagan el Silmarillion", "Queremos otras líneas temporales. Otras grandes batallas. No esto" o "Se me va a salir el corazón del cuerpo. No me importa lo que digan los elitistas de Tolkien y otros compañeros fans, estoy emocionado por esto", fueron algunos de ellos.

Imagen Getty Images y New Line Cinema