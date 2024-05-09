El Señor de los anillos

'The Hunt for Gollum', la nueva película de 'El señor de los anillos': ¿En qué libro estará basada?

El aclamado Peter Jackson regresará al cine como productor para trabajar en un proyecto creado dentro del universo de 'El señor de los anillos', conoce los detalles.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video La guía de personajes 'The Rings of Power’, a muchos los conocemos

Desde que se estrenó la primera película en 2001, 'El señor de los anillos' no ha dejado de cautivar al público. A pesar de que se crearon otras cintas como 'El hobbit' y la serie de Amazon 'The Rings of Power', la primer trilogía es la favorita de muchos fans y la crítica.

'The Hunt for Gollum', la nueva película que se integra al universo de 'El señor de los anillos'

PUBLICIDAD

En años pasados se confirmó que se realizarían nuevos materiales sobre el mundo creado por el escritor J. R. R. Tolkien, como 'El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim', que estará bajo las empresas New Line Cinema y Warner Bros. Animation, pero este 9 de mayo se anunció de manera oficial otro proyecto que resulta más que interesante.Se trata de 'The Hunt for Gollum' o 'La caza de Gollum'.

La cinta tendrá como protagonista a Gollum, personaje que se obsesiona con el Anillo Único y en su desesperación trata de robárselo a Frodo Bolsón mientras lo guía a Mordor.

De acuerdo con el portal Variety, Andy Serkis, actor que le da vida a Gollum, será el director, y Peter Jackson, quien dirigió la querida trilogía de 'El señor de los anillos', estará a cargo de la producción, lo cual podría ser un buen indicio de que será una cinta prometedora que cuidará los detalles. Jackson mencionó estar emocionado por volver a trabajar en algo relacionado con 'El señor de los anillos' y aseguró que 'The Hunt for Gollum' será una aventura épica.

Imagen New Line Cinema
"Es un honor y un privilegio viajar de regreso a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador, Andy Serkis, quien tiene asuntos pendientes con ese Stinker: ¡Gollum! Como fanáticos de toda la vida de la vasta mitología del profesor Tolkien, estamos orgullosos de trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y todo el equipo de Warner Bros. en otra aventura épica".

Más sobre El Señor de los anillos

¿Por qué los elfos no ayudaron a proteger Minas Tirith en la saga 'El señor de los anillos'?
3 mins

¿Por qué los elfos no ayudaron a proteger Minas Tirith en la saga 'El señor de los anillos'?

Cine y Series
¿Nueva película de ‘El señor de los anillos’ no es original? El proyecto por el que creó polémica
3 mins

¿Nueva película de ‘El señor de los anillos’ no es original? El proyecto por el que creó polémica

Cine y Series
Los hobbits y Legolas de 'El Señor de los Anillos' se reunieron después de 23 años: ¡Así lucen!
3 mins

Los hobbits y Legolas de 'El Señor de los Anillos' se reunieron después de 23 años: ¡Así lucen!

Cine y Series
Este actor de 'El señor de los anillos' no quiso tatuarse en honor a la saga, pero sus compañeros sí
2 mins

Este actor de 'El señor de los anillos' no quiso tatuarse en honor a la saga, pero sus compañeros sí

Cine y Series
¿Jake Gyllenhaal como Frodo en ‘El señor de los anillos’? Así fue su desastrosa audición
3 mins

¿Jake Gyllenhaal como Frodo en ‘El señor de los anillos’? Así fue su desastrosa audición

Cine y Series
'El señor de los anillos' tiene un divertido error que pocos notaron: ocurre en 'La comunidad del anillo'
3 mins

'El señor de los anillos' tiene un divertido error que pocos notaron: ocurre en 'La comunidad del anillo'

Cine y Series
Fan de 'El señor de los anillos' demanda a Amazon por "plagio" en ‘The Rings of Power’
3 mins

Fan de 'El señor de los anillos' demanda a Amazon por "plagio" en ‘The Rings of Power’

Cine y Series
'The Rings of Power': ¿El Extraño es Gandalf? Te explicamos quiénes son los Istar
4 mins

'The Rings of Power': ¿El Extraño es Gandalf? Te explicamos quiénes son los Istar

Cine y Series
‘The Rings of Power’: Halbrand es Sauron y está manipulando a Galadriel, aquí las pruebas
4 mins

‘The Rings of Power’: Halbrand es Sauron y está manipulando a Galadriel, aquí las pruebas

Cine y Series
‘The Rings of Power’: ¿qué significa la erupción del volcán y cómo le ayuda a Sauron en su plan?
3 mins

‘The Rings of Power’: ¿qué significa la erupción del volcán y cómo le ayuda a Sauron en su plan?

Cine y Series

Entre qué eventos de 'El señor de los anillos' se colocará 'The Hunt for Gollum'

Sobre la trama, aún no se ha relevado nada contundente, pero el título de la película podría indicar que la nueva historia tendrá lugar entre la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón y el viaje de Frodo hacia Rivendel, eventos que ocurren en 'La Comunidad del anillo', ya que se explica que durante este lapso Gandalf busca a Gollum.

A pesar de que se menciona brevemente en la película, en el primer libro de 'El señor de los anillos', de hecho, el mago que investiga el Anillo Único solicita ayuda a Aragorn para capturar a Gollum, interrogarlo y averiguar si el artefacto que tenía Bilbo era aquel que le perteneció a Sauron, lo cual toma varios años.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se estrena 'The Hunt for Gollum'?

'The Hunt for Gollum' será estrenada en algún punto del año 2026, y los fans en redes sociales se han dividido respecto a si les agrada tener una película sobre este personaje o no.

"Ya que Andy Serkins está involucrado, tengo fe en ello", "Esto suena terrible, ya conocemos toda la historia de Gollum. ¡¿Por qué?", "Confío en Peter Jackson ella Andy tanto sólo no puedo esperar más para revelar", "Nadie quiere esto, mejor hagan el Silmarillion", "Queremos otras líneas temporales. Otras grandes batallas. No esto" o "Se me va a salir el corazón del cuerpo. No me importa lo que digan los elitistas de Tolkien y otros compañeros fans, estoy emocionado por esto", fueron algunos de ellos.
Imagen Getty Images y New Line Cinema


¿Tú qué piensas acerca de esta nueva propuesta? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
El Señor de los anillosPelículas basadas en librosPelículasCine

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD