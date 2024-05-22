Los hobbits y Legolas de 'El Señor de los Anillos' se reunieron después de 23 años: ¡Así lucen!

Video ‘The Rings of Power’: ¿qué poderes tiene cada uno de los anillos y qué personajes no salen en los libros?

La primera película de la saga 'El Señor de los Anillos' se lanzó en 2001 y terminó siendo un éxito inmediato, al punto de convertirse ahora en todo un clásico del cine. A lo largo de los años, los actores que participaron en ella han compartido lo unidos que fueron durante el tiempo que duró la grabación de dichos largometrajes.

Actores de saga 'El señor de los anillos se reunen y foto se viraliza: Legolas y los hobbits posan juntos

Lo extraordinario es que esa relación se mantiene más fuerte que nunca. A pesar de que cada uno tomó su propio camino y se dedicó a realizar otros proyectos, resulta que los famosos que interpretaron a los hobbits, es decir, Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd y Dominic Monaghan, son quienes conservan una amistad única, ya que se les ha visto juntos en innumerables ocasiones.

Los actores disfrutan salir a comer o cenar y ponerse al tanto sobre lo que pasa en sus vidas. Además, varias convenciones de cómics los reúnen con fines de trabajo para deleitar a los fans que crecieron con la historia de Frodo y la destrucción del Anillo Único.

Durante más de 20 años, los cuatro han mantenido un contacto constante. Sin embargo, a principios del mes de mayo, otro actor se les unió de manera sorpresiva, es decir, Orlando Bloom.

El hombre, de ahora 47 años, fue el encargado de interpretar al galán elfo Legolas, que se une a la Comunidad del Anillo con el fin de ayudar a destruir el anillo y restaurar la paz en la Tierra Media. Aunque en las películas este personaje tiene una pequeña interacción con los hobbits, en la vida real la dinámica es muy diferente.

Así lo demostró el actor Dominic Monaghan al publicar una serie de fotografías en Instagram donde aparecen sus otros cuatro amigos, Elijah, Orlando, Billy y Sean. El post rápidamente se volvió viral, ya que los internautas quedaron encantados al ver lo bien que se llevaban y cómo ninguno de ellos ha cambiado mucho en realidad, pues las canas apenas se asoman en sus cabelleras.

"Nunca me canso de ver estas fotos donde están reunidos", "Legolas se les unió, que lindo", "Cuatro hobbits y un elfo", "Mi corazón es feliz por ver esto", "Las fotos de la reunión del reparto de 'El señor de los anillos' llega para salvarnos a todos como Gandalf en el Abismo de Helm", "No puedo creer que después de 20 años sigan juntos, es bellísmo" o "¿Esto es el paraíso? Nos haces tan felices con cada reencuentro que publicas", fueron algunos de los comentarios.



Otros quedaron impresionados por cómo han logrado mantener su amistad durante 23 años y agradecen que este tipo de imágenes sean compartidas, ya que los transporta de nuevo a la Tierra Media, lugar donde comenzó la aventura de los actores.

La foto en la que posaron juntos en una imagen grupal, como si el tiempo no hubiera pasado, hizo que los seguidores de la trilogía no pudieran evitar sentirse nostálgicos al ver a los queridos hobbits reunidos junto con el elfo favorito de todos, recordándoles la magia que crearon hace más de dos décadas con 'El Señor de los Anillos'.

