¿Por qué los elfos no ayudaron a proteger Minas Tirith en la saga 'El señor de los anillos'?

La guerra en la que se defendió a la ciudad de Minas Tirith es un momento crucial en la saga fílmica de 'El Señor de los anillos' y la derrota de Sauron; sin embargo, curiosamente, en esta batalla no hacen acto de presencia los elfos. Conoce la razón.

El papel de los elfos en las películas de 'El Señor de los Anillos'

Estas criaturas inmortales, fuertes e inteligentes son clave para ayudar a Frodo y compañía a destruir el Anillo Único, pues en más de una ocasión contribuyen a la causa de llevar la paz a la Tierra Media, especialmente Lord Elrond y Galadriel.

Una de las más recordadas es en el segundo filme 'El Señor de los anillos: Las Dos Torres', donde el gobernante de Rivendel envía un contingente de soldados al Abismo de Helm para apoyar al rey Théoden y compañía a derrotar al ejército de Saruman, lo cual logran con éxito, pero en las siguientes batallas, esto no ocurre, ya que los hombres terminan defendiéndose de Sauron sin ningún tipo de alianza.

De acuerdo con la tercera entrega de la película 'El Señor de los anillos: El Retorno del Rey', la mayoría de la población de los elfos se encontraba partiendo hacia Valinor para encontrar la paz eterna en las Tierras Imperecederas, y por ello, no eran capaces de asistir a la batalla de los Campos de Pelennor (Minas Tirith).

Con esta escena, se asume que dicha raza abandona la Tierra Media y por ello no volvieron a participar en la guerra contra Sauron, pero los libros revelan algo muy diferente.

La guerra por Minas Tirith: ¿Dónde estaban los elfos y por qué no ayudaron?

De acuerdo con los escritos de Tolkien, los elfos nunca participaron en ninguna de las batallas en las que estuvo presente la mayoría de los integrantes de la Comunidad del Anillo porque estaban ocupados defendiendo sus propios hogares.

El tiktoker experto en 'El Señor de los anillos' @haddadro explicó que, en la obra literaria, la batalla de los Campos de Pelennor ocurrió el mismo día en que un territorio élfico fue atacado por el enemigo.

"La batalla de los Campos de Pelennor (Minas Tirith) tuvo lugar el 15 de marzo del año 3019 de la tercera edad. Ese mismo día en el norte, Menegroth, en el país de Thranduil padre de Legolas, fuerzas provenientes de Dol Guldur atacaron y fueron repelidas en la gran Batalla bajo los árboles. Además en Lorien, país de Galadriel, también hubieron ataques de Dol Guldur, el primero el 11 de marzo, el segundo el 15 y el tercer el 22 del mismo mes".



Esto significa que, para no dejar desprotegidos sus territorios y evitar su extinción, esta especie tuvo que luchar por su cuenta contra Sauron al mismo tiempo que el ejército de los hombres. Además, al estar tan alejados de Gondor, incluso si hubieran enviado refuerzos, no habrían llegado a tiempo, ya que se encontraban a más de siete días de viaje a caballo.