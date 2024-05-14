'The Rings of Power', tráiler de la temporada 2: ¿Por qué Sauron tiene la apariencia de un elfo?

Video La guía de personajes 'The Rings of Power’, a muchos los conocemos

El ambicioso proyecto de Amazo Prime, 'The Rings of Power', regresa con una segunda temporada y esto es lo más destacado que se mostró en su primer tráiler.

Segunda temporada de 'The Rings of Power': Primer tráiler y grandes revelaciones

PUBLICIDAD

El regreso a la Tierra Media junto a personajes como Galadriel, Elrond y Arondir, entre otros, promete ser épico según las imágenes presentadas.

En el avance se confirma que se mostrará la llegada de los "días oscuros" y cómo Sauron planea construir su imperio.

Imagen Amazon Studios

"En la segunda temporada de 'Los anillos de poder', Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro en ascenso ahora debe confiar en su propia astucia para reconstruir su fuerza y ​​supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán unir a todos los pueblos de la Tierra Media a su voluntad siniestra", es lo que dice la sinopsis oficial.



A pesar de que en la primera temporada se dieron los indicios de una creciente maldad en la Tierra Media, nadie estaba seguro de quién la estaba provocando hasta los últimos capítulos de ' The Rings of Power', donde se revela que Halbrand es en realidad el Señor Oscuro.

Otro punto importante que será abordado en los nuevos episodios es la entrega de los anillos mencionados tanto en el libro como en la película 'La comunidad del anillo': es decir los tres anillos para los reyes elfos (incluida Galadriel), siete para los señores enanos y nueve para los hombres mortales.

Imagen Amazon Studios

'The Rings of Power' temporada 2: Sauron se infiltrará entre los elfos para crear los anillos de poder

En el avance también se confirmó que los protagonistas de la serie descubrirán la verdadera identidad de Sauron y una de las preguntas más frecuentes sobre el tema fue por qué el villano tiene un aspecto físico atractivo, y la respuesta está ligada a J.R.R. Tolkien.

En el libro 'Legendarium', que detalla la mitología de la Tierra Media, se menciona que Sauron se hace pasar por un ser llamado Annatar y engaña a los elfos para que forjen los anillos de poder. En la primera temporada de 'The Rings of Power', esta historia se reinterpreta y el Señor Oscuro, en lugar de ser conocido como Annatar, es presentado como el elfo Halbrand.

PUBLICIDAD

Lo más impactante del tráiler es que en los últimos segundos se muestra el nacimiento de Barad-dûr, la fortaleza central de Sauron en la Tierra Media, donde se coloca "El Ojo" en 'El Señor de los Anillos'. También se ve la formación de Mordor, ya que una explosión de niebla comienza a invadir el terreno, haciéndolo lucir más sombrío.

Imagen Amazon Studios



Ante estos hechos, se puede intuir que el nacimiento del Anillo Único podría plasmarse al final de la temporada o al inicio de la tercera, lo cual sería un evento significativo para los fans más dedicados.

'The Rings of Power 2' llegará el 29 de agosto a Amazon Prime, y las primeras impresiones en redes sociales han sido positivas. Solo queda esperar para ver si los nuevos capítulos superan a los de la primera temporada.