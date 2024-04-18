¿Jake Gyllenhaal como Frodo en ‘El señor de los anillos’? Así fue su desastrosa audición

Video Jake Gyllenhaal conquistó a las mujeres más bellas: Natalie Portman, Kirsten Dunst y más

Al día de hoy, es difícil imaginar las películas de ‘El señor de los anillos’ con un reparto diferente al que conocemos. Los rostros de Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen, Ian McKellen, entre otros, se inmortalizaron para siempre en los personajes de la Tierra Media.

No obstante, hubo un momento en el que el director Peter Jackson tuvo que elegir a los actores que le darían vida a los hobbits, elfos, enanos y más.

PUBLICIDAD

Por aquellas fechas seguramente se cruzó con largas listas de nombres. Uno de esos fue el de Jake Gyllenhaal, quien eventualmente alcanzaría la fama con cintas como ‘Donnie Darko’ y ‘Brokeback Mountain’. Sin embargo, la entonces joven promesa cometió graves errores en su audición. Al menos así lo relató en una ocasión.

Jake Gyllenhaal audicionó para ‘El señor de los anillos’ y salió muy mal

Según contó el actor en una entrevista en el Late Night de Jimmy Fallon en 2016, cuando sus agentes se enteraron del proyecto de Peter Jackson, le llamaron emocionados, asegurándole que sería un excelente hobbit.

Cuando llegó su momento de audicionar para el papel de Frodo, le pidieron interpretar una escena casi sin diálogos, en la que el personaje recoge el Anillo.

Jake Gyllenhaal audicionó para 'El señor de los anillos' Imagen Getty Images / New Line Cinema



Sin tener idea del peso del objeto en la narrativa, Gyllenhaal representó el momento de manera casual, casi sin intención. Según el actor, la única reacción de Peter Jackson fue agachar la cabeza y cubrirse el rostro en un gesto de decepción.

Aun así, Gyllenhaal tuvo la oportunidad de hacer otra escena. Aunque en esta tenía la posibilidad de redimirse y mostrar una mejor interpretación con diálogos, cometió otro gran error: “No hice ningún acento”. Hay que recordar que los hobbits de ‘El señor de los anillos’ hablan con un acento inglés.

De nueva cuenta, Peter Jackson quedó decepcionado. Y se lo hizo saber con palabras: “Eres el peor actor que he visto jamás”.

“¿Alguien te dijo que tenías que hacer un acento?”, le preguntó el director al actor, a lo que él le respondió que no. “Bueno, entonces despide a tus agentes”, le aconsejó el cineasta.

Jake Gyllenhaal Imagen Getty Images

¿Jake Gyllenhaal mintió? Hija de Peter Jackson habría negado su historia

De acuerdo con ‘Fotogramas’, la historia de la audición de Jake Gyllenhaal para ‘El señor de los anillos’ también quedó registrada en el libro 'Anything You Can Imagine: Peter Jackson and the Making of Middle Earth’, que relata la creación de las películas.

PUBLICIDAD

No obstante, cuando el actor contó la anécdota en 2016, Katie Jackson, hija de Peter Jackson, negó que hubiera sucedido. En su cuenta de Twitter expresó: “Para aclarar: mi padre nunca ha conocido a Jake, no estuvo presente en su audición y nunca ha hecho esos comentarios sobre su actuación”.

Katie Jackson, hija de Peter Jackson, aseguró que el director nunca conoció a Jake Gyllenhaal. Imagen Getty Images



No negó que Gyllenhaal haya audicionado para el papel de Frodo, pero sí que no conoció a su padre en el proceso: “Quizás está confundido con los sucesos [...] No lo sé, quizás quería hacer un mal chiste”, añadió.

¿Qué piensas tú sobre la historia de Jake Gyllenhaal y ‘El señor de los anillos’?, ¿te hubiera gustado ver al actor en el papel de Frodo? Escribe tu opinión en los comentarios.