'The Boys': Así muere Homelander en los cómics, ¿la serie cambiará la historia?

Video ¿Qué pasó con Queen Maeve y por qué ya no apareció en 'The Boys'? Su final en los cómics es peor

'The Boys' es una serie que nació en 2019 y desde su primera temporada logró volverse una de las favoritas por mostrar a los superhéroes de una manera distinta a la que Marvel o DC Comics tenía acostumbrado al público.

La pelea entre Billy Butcher y Homelander continúa en la cuarta temporada de 'The Boys'

Con su cuarta temporada estrenándose y su quinta confirmada, Butcher, Hughie, Mother's Milk, Annie, Frenchie y Kimiko continúan su camino para exponer la corrupción de la empresa Vought y, por supuesto, eliminar a Homelander, el líder de los Siete. Si bien en la serie aún no lo han conseguido, en el cómic original resulta que este superhéroe sí muere y así es cómo ocurre.

En la temporada pasada, creada por Prime Video, Butcher se inyectó compuesto V, lo que le dio poderes sobrehumanos como fuerza, durabilidad y visión láser para finalmente pelear al nivel de Homelander; no obstante, fracasa en la misión a pesar de contar con la ayuda de Soldier Boy, un antiguo superhéroe.

Ahora en los nuevos capítulos el objetivo sigue siendo el mismo, pero parece ser más difícil de alcanzar ya que se descubrió que el compuesto V afecta el cuerpo humano al punto de acortar la vida en tan solo meses, por lo cual su uso ya no es una opción.

Butcher y el clon de Homelander: ¿Cómo será el final del villano en 'The Boys'?

A pesar de que Homelander sigue con vida en la adaptación de TV, en un punto del cómic 'The Boys' su muerte es uno de los eventos más importantes de la historia. De acuerdo al experto @pacohdez77, esto ocurre en el tomo 65 de la saga, cuando Homelander asesina al presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca.

En la escena también se encuentran Billy Butcher y Black Noir, personaje que también pertenece a los Siete y quien siempre ha mantenido su rostro oculto, ya que lleva una máscara en todo momento. Sin embargo, al ver la escena del crimen decide quitársela y, como sorpresa, revela que él es un clon de Homelander, quien fue creado como plan alternativo para acabar con el verdadero superhéroe malvado.

Ambos comienzan a pelear y, al final, el que gana es el clon de Homelander al descuartizar a su enemigo, pero Butcher toma acción y logra matar a la copia, haciendo que el antagonista de 'The Boys' finalmente fallezca.

Por el momento, se desconoce si los creadores del show televisivo plasmarán de manera fiel la muerte de Homelander e incluirán a Black Noir en ella o habrá un cambio total, pero seguramente será uno de los sucesos más sangrientos que dará de qué hablar.