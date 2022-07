'The Boys 3', el final explicado: ¿Ryan podría convertirse en villano?

En el episodio 7 de 'The Boys', se reveló que Soldier Boy era en realidad el padre de Homelander, lo que llegó muy profundo al corazón del líder de The Seven. Esa noticia provocó que Homelander matara a Black Noir por ocultarle la verdad y que intentara acercarse más a Ryan para tener por fin una familia feliz. Debido a la fuerte discusión de Ryan con Butcher, no fue difícil que el chico tomara a Homelander como su nueva figura paterna.