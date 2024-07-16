¿La nueva película de Superman es una copia de ‘The Boys’? El parecido de estos personajes hizo reaccionar a fans

Video ¿Quién es el mejor Superman? Desde Christopher Reeve hasta Henry Cavill y su sucesor, David Corenswet

La nueva película de Superman, escrita y dirigida por James Gunn, está en plena producción y promete ser el inicio de un renovado Universo DC. Recientemente, una imagen dejó al descubierto el traje de uno de los personajes de la nueva entrega de este super héroe, que, por cierto, algunos seguidores ya empezaron a decir que guarda un asombroso parecido con Black Noir, uno de los villanos de la popular serie de Prime Video ‘The Boys’.

Con su estreno programado para el 11 de julio de 2025, cada nueva filtración del set o del rodaje alimenta la curiosidad de los fanáticos de las aventuras del ‘Hombre de acero’.

En esta nueva entrega, David Corenswet encarna al icónico héroe, ya establecido como el protector de Metrópolis. La película no explorará los orígenes del nacido en el planeta Krypton, sino que se centrará en su lucha contra varios villanos que amenazan la ciudad.

Entre estos antagonistas, uno captó toda la atención debido a su vestimenta (similar a la de Black Noir) y se especula que podría tratarse de Ultraman.

Nathan Mitchell, el actor que interpreta a Black Noir en ‘The Boys’, no pasó por alto esta semejanza, y en una entrevista para el portal especializado Screen Rant, dijo haberse sorprendido y entusiasmado al ver las fotos del set.

Comentó que, aunque no está seguro de las intenciones de Gunn, le parece interesante que el traje del nuevo personaje se parezca tanto al que usa él en la serie de Prime Video.



Mitchell sugirió que la similitud podría ser una adaptación para hacer el personaje relevante en el actual contexto del género de superhéroes, que ha sido influenciado notablemente por series como ‘The Boys’.

Aunque es improbable que la película de Gunn adopte el tono satírico y violento de ‘The Boys’, las semejanzas entre los trajes han generado especulaciones. Este parecido podría ser una indicación de que Gunn se inspiró en la estética de Black Noir para su villano, especialmente considerando los giros que tanto Ultraman como Black Noir tienen en los cómics respecto a 'Superman' y 'Homelander'.

El silencio de Gunn sobre este enigmático personaje ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos suponen que podría ser Neil Quinn, conocido como Ulises, un villano de Superman que aún no ha sido adaptado al live action. Otra indica que se podría tratar de Ultraman, un doppelgänger maligno del 'Hombre de acero', pero algunos fanáticos aseguran que introducir el multiverso tan pronto en el nuevo Universo DC de Gunn es improbable.

La producción de la película de 'Superman' avanza a buen ritmo, y solo el tiempo dirá quién es realmente este misterioso personaje. Mientras tanto, los fans continúan con las hipótesis y esperan con ansias más pistas que puedan aclarar la identidad de este antagonista.