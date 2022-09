La actriz de 'The Boys' llamó a los fans "tóxicos y misóginos": otros famosos la apoyaron

Si bien PETA felicitó a 'The Boys' por una de sus escenas más traumáticas, la serie de Amazon Prime todavía tiene un problema por resolver: la misoginia de algunos de sus fans, según una protagonista de la serie.

Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, 'The Boys' continuó su trama en la tercera temporada con Butcher y sus muchachos trabajando para la congresista Victoria Neuman con el objetivo de derrotar a los supers de Vought.

Starlight, quien se convierte en co-capitana de The Seven, es obligada a tener una relación romántica pública con Homelander, para llamar la atención del público.



La cooperación de Annie January (Starlight) terminó con los eventos del episodio 'Herogasm', por lo que abandonó al equipo y se convirtió en el símbolo de rectitud que siempre quiso ser.

Estos eventos generaron críticas de parte de algunos fans sobre Erin Moriarty, la actriz que le da vida a Starlight. Lejos de opinar de la serie, ese grupo reducido de la audiencia comenzó a opinar del físico de la celebridad.

En algunos comentarios en redes sociales, esos fans aseguraban que la actriz había bajado mucho de peso para su papel en 'The Boys', se había sometido a una cirugía plástica o simplemente la consideraban “fea”.

La actriz de 'The Boys' Erin Moriarty respondió a los fans misóginos en Instagram

En un artículo titulado '¿#IStandWithStarlight?' publicado en 'Medium', el usuario @butcherscanary externó su preocupación por la ola de “troleo”, “insultos” y “misoginia” de la que es víctima Erin Moriarty.

Como forma de respuesta, la actriz Erin Moriarty subió una captura de pantalla de ese artículo a su cuenta oficial de Instagram y dio su opinión de la situación por la que pasa con algunos de los fans de 'The Boys'.

“Me siento silenciada. Me siento deshumanizada. Me siento paralizada. He puesto sangre, sudor y lágrimas en este papel (una y otra y otra vez), he crecido en los zapatos de este personaje (*énfasis en crecer - cambiamos y evolucionamos mentalmente y físicamente)”

“Así que con eso digo: a) gracias a @butcherscanary b) esto me rompe el corazón - me he esforzado mucho para este papel y el troleo misógino es exactamente de lo que este personaje (Annie) hablaría en contra y c) todo el mundo lucha su propias batallas; no sumemos más. Nunca agregaría más a las tuyas intencionalmente (y ESPECIALMENTE) públicamente. Esto solo ha fortalecido mi músculo de empatía y a cualquiera que venga a mí: te veo, no te odio, solo empatizo y perdono”

Actores de 'The Boys' y otros famosos apoyaron a Erin Moriarty

Las palabras de Erin Moriarty recibieron una ola de apoyo de parte de los fans, quienes en sus comentarios le aseguraban que estaban contentos con su trabajo en 'The Boys' y que no debe escuchar a los “haters”. La actriz también obtuvo buenas respuestas de parte de sus compañeros en la serie de Amazon y otros famosos de Hollywood.

Antony Starr, el actor que desde el inicio de la serie tiene el papel de Homelander, el infame villano de la serie, superhéroe del mundo y líder de The Seven, no dudo en apoyar a su compañera.

“Te apoyo a ti y a todo lo que dices aquí al 100%. Tu trabajo es el show y siempre ha sido estelar, eres hermosa por dentro y por fuera. Sigue brillando”

Jack Quaid, actor originario de California que tiene el papel de Hughie Campbell, le aseguró a la actriz que la quería y que se sentía afortunado de conocerla.

“Te quiero Erin. Todos estamos aquí para ti. Eres una fuerza de la naturaleza increíble y talentosa. Me considero increíblemente afortunado de conocerte. Sigue brillando y déjanos a los trolls a nosotros. Te cubrimos las espaldas”

La actriz y modelo inglesa Bonnie Wright, conocida por su trabajo en la saga de 'Harry Potter' en el papel de Ginny Weasley, también dedicó un comentario para apoyar a su colega.

“Conociéndote como lo hago, sé con cada hueso de mi cuerpo cuánta dedicación le das a tu trabajo, a tu personaje, a la historia y a tus colaboradores. Te amo y respeto mucho. Le has dado todo a Starlight, como siempre lo haces”

Helen Hunt, actriz ganadora de los Premios Oscar, Golden Globes y Emmy, le dedicó unas palabras reconfortantes a la actriz que ha interpretado a Starlight en tres temporadas de 'The Boys'.

"Te quiero Erin, déjalos desaparecer. Haz tu trabajo. Ama a tu gente. Sé el hermoso ser humano que eres”

Karen Fukuhara, actriz y modelo estadounidense de ascendencia japonesa y quien interpreta a Kimiko en 'The Boys', no dudó en defender a su compañera de show.

“No hay lugar para el odio en nuestro programa. No te mereces esto y estamos aquí para apoyarte. Todo el amor para ti.