'The Boys' contra los héroes de Marvel en un video de un fan: no volverás a confiar en Iron Man

Los muchachos de 'The Boys' tienen sus contrapartes en Marvel , por lo que muchos fans se habían preguntado en redes sociales y en foros de Internet lo que pasaría si los cazadores de superhéroes se encontraban con los Avengers.

Afortunadamente para ellos, un video de YouTube no sólo explora esa posibilidad, sino que muestra un lado muy poco explorado de algunos héroes del MCU, que no los deja bien parados incluso si se les compara con Homelander y sus secuaces.

'The Boys' vs los héroes de Marvel: un video de un fan muestra cómo sería ese encuentro

'The Boys' es una de las series más exitosas de Amazon Prime Video debido, entre otras cosas, a su audacia al burlarse directamente de los universos cinematográficos de Marvel o de DC Comics.

En un video de YouTube, publicado por el canal Alternative Cuts, Butcher y Hughie, los personajes principales de 'The Boys', son trasladados al universo de Marvel por Doctor Strange o por algún otro hechicero capaz de crear portales dimensionales.