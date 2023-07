‘Gen V’, spin off de ‘The Boys’ será más sangrienta que la original: todo lo que debes saber

En 2020 llegó a la pantalla chica 'The Boys' una serie de superhéroes que con su historia y personajes irreverentes logró capturar la atenció del público.

'Gen V', la nueva apuesta de Prime Video que se ubica en el universo de 'The Boys'

Basado en el popular cómic homónimo de 2006 , dicho programa se volvió uno de los emblemas de la plataforma de Prime Video al lanzar tres temporadas exitosas hasta el momento y con una cuarta en camino.

Al ver el potencial de 'The Boys' y todas las historias alternas que podrían contarse, la plataforma de streaming anunció que realizaría algunos spin offs ubicados dentro del mismo universo y uno de ellos está por llegar en un par de meses.

Se trata de 'Gen V', la serie que se centrará en mostrar la vida de los estudiantes en la Universidad Godolkin, una escuela donde se forman los más grandes superhéroes.

Ésta será protagonizada por Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Shelley Conn. Además cuenta con la participación de actores que aparecen en 'The Boys' como Jessie Usher (A-Train) y Colby Minifie (Ashley Barrett).

¿De qué se trata y cuando se estrena 'Gen V'?

Todos mostraran sus habilidades y sed de atención para que la empresa Vought los noté y así los contemplen para formar parte del grupo de Los Siete, el cual lidera Homelander.

El primer tráiler ya fue lanzado en Internet y se puede notar que el drama no faltará en la historia, además de que se muestra aún más sangrienta que su antecesora 'The Boys'.

La fecha de lanzamiento de 'Gen V' se fijó para el 29 de septiembre de 2023 y una buena noticia extra para lo que la esperan con ansias es que sus primeros tres episodios se estrenarán ese día, después el será lanzamiento semanal con nuevos episodios que se transmitirán en Prime Video todos los viernes.

Con este primer vistazo se podrá conocer más sobre cómo Vought convierte a los adolescentes en superhéroes a través del Compuesto V y posiblemente, tendrá algunas conexiones importantes con 'The Boys'.

Por supuesto los fans de la franquicia están más que emocionados por la pronta llegada de 'Gen V' y así lo expresaron en redes.

"Pinta bien, esperemos no decepcione", "Lo necesito ver ya", "OMG sí, ya quiero que se estrene", "Esto luce muy bien y espero aclare algunas dudas que dejó The Boys", "Esperé este momento y por fin llegará", "Desde mi punto de vista yo creo que sera algo como The New Mutants, pero con más sangre y paranoia" o "Me convencieron solo porque está dentro de la misma línea de tiempo que The Boys'.



¿Qué opinas al respecto? Dinos en los comentarios.

Podrías ver también: