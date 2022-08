¿Maui de 'Moana' provocó la muerte de los padres de Lilo? Extraña teoría de fans lo afirma

Es común que las películas Disney escondan detalles pequeños , pero significativos dentro de sus películas, lo cual ha hecho que se creen teorías alrededor de estos.

Aunque podría parecer descabellado pensar que 'Lilo y Stitch' y 'Moana' están conectados, una teoría creada en Internet años atrás y recuperada en TikTok, lograría mostrarlo de una manera escalofriante.

Una teoría asegura que Maui aparece en la cinta de 'Lilo y Stitch' y provocó la muerte de dos personajes

El planteamiento explica que Maui, la persona que ayuda a Moana en su travesía para salvar a su isla, es el responsable de que murieran los padres de Lilo y su hermana Nani.

Dentro de 'Lilo y Stitch' se revela que ambos fallecieron después de sufrir un accidente automovilístico en la carretera durante un día lluvioso; sin embargo los fans aseguran que la lluvia no fue una coincidencia, pues el semi dios pudo haber creado la tormenta de manera no intencional.

La creencia se sostiene en que Maui, al ser capaz de controlar el clima pudo hacer que lloviera a cántaros años después de la aventura que tuvo con Moana. Para darle un giro a su vida tomó la forma de un pez , ya que también es capaz de convertirse en otros seres vivos tales como animales.

Así la teoría expone que Maui conoce a Lilo en su forma acuática y aparece en la cinta de 2002 como Pato el pez.



Al descubrir los poderes que tiene este pequeño ser de controlar el clima, Lilo se percata que él pudo ser el responsable de la muerte de sus padres, así que decide alimentarlo para que no provoque el mal tiempo y logre evitar que lastime a otras personas de manera indirecta.

Esto podría explicar la razón de por qué Lilo se muestra preocupada en una de las primera escenas de la película, donde al hablar con su maestro de danza, le explica que llegó tarde a clase porque debía alimentar a Pato el pez con un sándwich de mermelada para garantizar que hubiera buen clima.

Este planteamiento nació poco después del estreno de 'Moana' en 2016, pues las habilidades de Maui, encajan bastante bien con las que tiene Pato el pez.

Los fans tuvieron opiniones divididas

Si bien no es una teoría confirmada por los creadores de las cintas, muchos fantáticos revelaron su punto de vista al respecto en TikTok, donde diversos creadores de contenido la han replicado en sus respectivas cuentas.

Algunos quedaron impactados por la conexión.

"¿Entonces Maui es un asesino? ay no", "Tiene sentido, gracias por arruinar mi infancia", "Me niego a creerlo, pero si encaja", o "Otra teoría de Disney que me pone a pensar que podría ser cierta", son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.



Otros no tardaron en explicar la razón de por qué esto no sería posible y tiene que ver con la serie de 'Lilo y Stitch'.

"Falso en la serie de Lilo y Stitch se revela que Pato el pez y el perro de Mertle son experimentos creados por Jumba", y "Recuerdo que en la serie de Lilo dicen que es un alien, por eso tiene esa capacidad", fue el argumento que utilizaron para refutarla.