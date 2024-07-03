¿Por qué Helaena perdona a su madre? Sus visiones proféticas podrían estar relacionadas

Video ¿Gwayne Hightower aparece en los libros de 'House of the Dragon' o es invento de la serie?

En esta segunda temporada de 'House of the Dragon', Helaena Targaryen es uno de los personajes que ha sufrido de manera impactante, debido a que fue testigo de la muerte y decapitación de su pequeño hijo Jaehaerys a manos de Blood y Cheese. Además de descubrir la misma noche a su madre teniendo relaciones sexuales con Sir Criston Cole.

¿Por qué Helaena dice perdona a su madre Alicent? (teorías)

En el tercer capítulo, vemos a Helaena afligida por lo ocurrido, aunque menciona que no debería sentirse así porque las personas mueren todo el tiempo. Sin embargo, Alicent afirma que ella tiene el derecho de hacer duelo por su pérdida y que, si bien lamenta lo que le ocurrió a Jaehaerys, está más preocupada por ella y la experiencia traumática de entregar al menor a los asesinos.

Inmediatamente, Helaena dice que perdona a su madre, pero no explica por qué exactamente, lo cual hizo que los fans crearan teorías sobre ello.

Una de las más mencionadas es que la joven le otorgó el perdón a Alicent, posiblemente porque, debido a que Ser Criston Cole estaba con ella, él descuidó su puesto y así Blood y Cheese pudieron llevar a cabo este terrible acto. Otra idea es que este acto se refería a que la perdonaba por poner a su hermano Aegon II en el trono, ya que esto fue lo que causó la muerte de Jaehaerys.

También hay que considerar que Helaena es una persona con visiones proféticas, y quizás este perdón tenga que ver con alguna de ellas. Una posibilidad es que haya visto el futuro y se diera cuenta de que su madre tomaría una mala decisión que condenaría a todos o cometería algún tipo de traición, por lo cual le daba su perdón de manera adelantada.

Por otra parte, los fans no descartan la posibilidad de que este perdón sea algún tipo de despedida de Helaena con su mamá, pues argumentan que avistó su muerte y se disculpa por cómo ocurrirá.

¿Cómo muere Helaena en el libro 'Fuego y Sangre'?

A pesar de que en 'House of the Dragon' vemos a Helaena de una manera algo triste, la realidad es que en la obra literaria original ella comienza a desarrollar un trauma severo, el cual se describe a la perfección en el siguiente párrafo de 'Fuego y Sangre'.

"Aunque Sangre y Queso le perdonaron la vida, no se puede decir que la reina Helaena haya sobrevivido a ese fatídico crepúsculo. Después no quiso comer, ni bañarse, ni salir de sus aposentos, y ya no podía soportar mirar a su hijo Maelor, sabiendo que ella lo había elegido para morir. El rey no tuvo más remedio que quitarle el niño y entregárselo a su madre, la reina viuda Alicent, para que lo criara como si fuera suyo. A partir de entonces, Aegon y su esposa durmieron separados, y la reina Helaena se hundió cada vez más en la locura, mientras el rey se enfurecía, bebía y se enfurecía."



Una vez que Helaena es puesta como prisionera en King's Landing tras la llegada de Rhaenyra, ella decide quitarse la vida saltando por una ventana de la Fortaleza Roja y a pesar de que pueden existir varias razones para hacerlo, nunca queda claro de manera certera. Por ahora, los cambios que ha hecho el show respecto al libro han sido importantes, dando una posibilidad de que la joven Targaryen tenga un destino diferente en la historia.