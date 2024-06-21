'House of the Dragon 2': ¿Aemond y Helaena son los verdaderos padres de los gemelos? Teoría lo explica

El árbol genealógico de los Targaryen es el más complejo en la serie 'House of the Dragon' y parece que una teoría estaría probando que lo plasmado en él podría resultar ser una mentira. Aquí te lo explicamos.

La relación de Aemond y Heleana en 'House of the Dragon'

Desde la primera temporada, se nos reveló que Aegon II y Helaena Targaryen son hijos de Viserys I Targaryen, y que fueron comprometidos desde corta edad para conservar su linaje, a pesar de ser hermanos.

En el salto temporal de 10 años, cuando el rey Viserys I fallece y el trono se adjudica a Aegon II, a pesar de que originalmente estaba destinado a Rhaenyra Targaryen (su media hermana), se explica que la ahora reina Helaena tuvo dos hijos, los gemelos Jaehaerys y Jaehaera, quienes apenas tienen alrededor de 3 y 5 años.

Aunque se presume que ambos son producto de la relación de los actuales reyes de acuerdo a su matrimonio, existe una teoría en Internet que asegura que estos dos niños son, de hecho, hijos de Aemond Targaryen, el hermano menor de Aegon II y de Helaena.

Teoría cuestiona la paternidad de los hijos de Helaena Targaryen

La teoría sostiene que Aemond tuvo un interés romántico en Helaena, ya que en una escena de la adaptación de HBO MAX, Aegon insulta a su hermana y se burla de la idea de contraer nupcias. Por otro lado, Aemond asegura que él se casaría con ella si su madre los hubiera comprometido, "cumpliendo así su deber".



Durante la última cena del rey Viserys I con su familia, se observan varios indicios del afecto de Aemond por Helaena. Por ejemplo, el joven con un solo ojo se muestra reacio a que su sobrino Jacerys invite a Helaena a bailar y se sugiere que el insulto de Aemond hacia sus "sobrinos fuertes" surge como respuesta a ese baile, en lugar de la rivalidad que tiene con sus sobrinos.

Otra evidencia surge en la temporada 1, en el episodio 'El Consejo Verde', específicamente cuando Alicent y Ser Otto Hightower están en busca de Aegon II para anunciarlo como el nuevo rey de King's Landing. Primero, arriban al cuarto de Helaena, quien se encontraba con sus hijos, pero ella les dice que él no está allí.

Ser Otto sale del lugar enfadado y Alicent trata de detenerlo al llamarlo "padre" y lo curioso es que inmediatamente los gemelos Jaehaerys y Jaehaera dicen "Aemond, Aemond", lo cual sugiere discretamente que la relación secreta de Helaena con su hermano es real.



La última pista que podría confirmar la teoría se encuentra en el libro 'Fuego y Sangre', cuando Rhaenyra y Daemon buscan vengar la muerte de Lucerys Velaryon al contratar a dos hombres para asesinar a uno de los príncipes. A pesar de pedirle a Helaena que escogiera cuál de sus hijos debía morir, ella señala al más pequeño, pero terminan degollando a Jaehaerys, es decir, al "heredero del rey".

Este movimiento sería una estrategia bien planificada, ya que los fans creen que Daemon sabía que los gemelos no eran de Aemond y, al ser él responsable de la muerte de Lucerys, le quitaron a su primogénito para cumplir la frase "un hijo por un hijo".

Aunque en el texto de George R. R. Martin nunca se menciona si el romance de Helaena y Aemond es real, es posible que la serie explore más este tema o lo haga un planteamiento oficial en la trama, pero se sabrá conforme avancen los capítulos.