La visión oscura de Daemon en 'House of the Dragon 2': ¿Qué significa y cómo lo afectará?

En la segunda temporada de 'House of the Dragon' hemos visto a Daemon distanciado de Rhaenyra de manera notoria, y tuvo una visión significativa tiene un trasfondo oscuro. Te lo explicamos.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

Daemon y su escalofriante visión en Harrenhal: Lo que significa para 'House of the Dragon 2'

Daemon y Rhaenyra mantienen una relación complicada, y esta se tambaleó peligrosamente cuando, en su intento por matar a Aemond Targaryen, terminó eliminando a Jaehaerys Targaryen debido al error de Blood y Cheese, haciendo que Rhaenyra perdiera la confianza en él.

Con ello, en un arranque de ira, la abandona sin mencionar a dónde iría. En este tercer capítulo, el público pudo ver que voló hasta Harrenhal con el fin de tomar el control del lugar por la fuerza, pero para su sorpresa, las personas que se encontraban allí le prometieron lealtad de inmediato sin la necesidad de pelear.

Al permanecer allí una noche, Daemon tiene una visión escalofriante donde ve a una joven Rhaenyra sentada en un sillón y tarareando. Tras acercarse, se da cuenta de que está cociendo la cabeza del príncipe Jaehaerys, la cual fue cortada a manos de Blood y Chesee y al voltearlo a ver dice la siguiente frase: "¿Siempre yendo y viniendo cierto? y yo tengo que limpiar después".

Este fragmento hizo que muchos se preguntaran qué significa exactamente. Una de las teorías más fuertes en redes sociales es que la visión representa los fracasos de Daemon y cómo, de cierta forma, se siente culpable de la muerte del menor y de cómo esto afectó de manera negativa a su esposa, ya que ella siempre arregla todos sus problemas. Respecto a por qué ve a una Rhaenyra joven, se menciona que es debido a la distancia que siente Daemon hacia ella actualmente.

La directora del episodio Geeta Vasant Patel explicó un poco más a fondo la escena y cómo afectó a Daemon.

"Al menos a mis ojos, eso es lo que era. "Esa es la Rhaenyra que conozco." Y en ese sueño, ella lo mira y, según lo que hablamos, ella no necesita decir nada. Simplemente trabajamos en la apariencia; el significado que proviene de todos los episodios antes de que ella lo mire y lo corte. Ella dice: "Oye, mataste a un niño. No hagas eso". La gente le ha dicho eso todo el tiempo. Pero cuando la joven Rhaenyra se lo dice, es la primera vez que lo siente.Esta es la primera vez que lo vemos arrepentirse. Lo vemos sentir. De hecho, seguimos hablando, entre tomas, sobre cómo esto es algo que nunca habíamos visto antes en Daemon".

La visión de Daemon fue provocada por la maldición de Harrenhal

Si bien la culpa fue parte de la razón por la cual tuvo la visión, resulta que también tuvo que ver el lugar donde estaba, es decir, Harrenhal. Desde 'Game of Thrones' se explicó que la fortaleza está maldita, ya que todas las Casas que la han ocupado desde su construcción se han extinguido o han sufrido grandes desgracias. Ahora que Daemon está a cargo del castillo, también sufrirá los efectos.



Se cree que Daemon podría continuar experimentando estas visiones al vivir en Harrenhal y aunque se desconoce si nuevamente veremos a la actriz Milly Alcock retomando su papel de Rhaenyra adolescente, esto sería del agrado de los fans.