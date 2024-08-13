Deadpool es el único que aún recuerda a Peter Parker: Teoría de fans explica por qué

Video Chris Evans solo aceptó 'Deadpool & Wolverine' para decir groserías: la historia detrás de todos los cameos

Las películas de Marvel han explorado el concepto del multiverso, trayendo consigo una serie de eventos y consecuencias inesperadas a las cuales deben enfrentarse los superhéroes, como fue el caso de Deadpool y Wolverine en su historia conjunta.

Si bien se han elaborado diversas teorías sobre la trama y los personajes de esta tercera entrega, una de las más recientes y que ha captado la atención es que Wade Wilson, también conocido como Deadpool, podría ser el único superhéroe que aún recuerda a Peter Parker como Spider-Man, después de los eventos de 'Spider-Man: No Way Home.'

Deadpool conoce quién es Spider-Man al visitar a Happy Hogan

En esa película, vimos cómo la identidad de Peter Parker fue borrada de la memoria de todos, incluidos los otros héroes, como una medida desesperada para proteger a sus seres queridos y restaurar el orden. Este hechizo, lanzado por el Doctor Strange, aparentemente eliminó todo rastro de Peter Parker de la mente de los personajes del MCU. Sin embargo, 'Deadpool 3' podría estar insinuando que no todos los héroes han olvidado.

Todo comenzó cuando el usuario de Reddit @LuckStreet9448 publicó el pasado 8 de agosto una hipótesis sobre cómo, al parecer, el Mercenario Bocazas es el único que conoce la doble identidad del Peter interpretado por Tom Holland, todo gracias a una fotografía.

"En la oficina de Happy Hogan hay una foto de Tony y Peter. Mi teoría es que Deadpool se entera de quién es Spiderman mientras está en Tierra-616. Luego deja la línea temporal sagrada, pero después de los eventos de 'No Way Home', nadie recuerda que Peter es Spider-Man, pero Deadpool está en otra realidad, y lo recuerda de su visita allí. Marvel podría usar esto en una posible película de equipo, Deadpool & Spider-Man".

Imagen Marvel Studios



Específicamente explicó que al visitar la Tierra-616 para lograr ser un Avenger y ver la instantánea de Tony con Peter, deduce que también es un superhéroe. La teoría sugiere que al hacer este viaje en el tiempo pudo conocer esta información, antes de que fuera borrado de la memoria de todos.

¿Deadpool es inmune a la magia de Doctor Strange?

Añadió que otro punto para creer que es verdad es la habilidad que tiene Deadpool para romper la cuarta pared, pues podría estar exento de los efectos del hechizo de Doctor Strange. Esto lo convertiría en el único héroe consciente de la verdadera identidad de Spider-Man y de su relación con Peter Parker, lo que le otorgaría un papel crucial en el futuro del multiverso.

Por ahora, Marvel Studio no ha confirmado o negado nada sobre esto y cómo continuará la vida de Peter Parker en solitario. De ser cierta, podría tener importantes repercusiones para las futuras películas del MCU, especialmente en cómo se desarrolla la relación entre Deadpool y Spider-Man.

Se desconoce si ambos personajes tendrán alguna interacción, pues recordemos que Holland repetirá su papel como Peter Parker en 'Spider-man 4' y si el multiverso se hace presente de nuevo, es posible que Deadpool tenga algún cameo.