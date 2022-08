Jonah Hill odió al actor de McLovin en 'Superbad', pero aún así lo contrataron: la historia

En 2007, llegó a los cines ‘Superbad’, una comedia irreverente de adolescentes que se coronó como uno de los primeros éxitos de varios reconocidos actores de hoy en día como Emma Stone y Jonah Hill.

Asimismo, presentó un personaje que se ganó a la audiencia con su humor e ingenuidad: Fogell, interpretado por Christopher Mintz-Plasse, quien también protagoniza 'Kick-Ass 2'.



El personaje de Christopher es mejor conocido como McLovin debido al nombre que eligió para su ID falsa, con la que intenta comprar el alcohol que sus amigos Seth (Jonah) y Evan (Michael Cera) necesitan para su fiesta.

Dicho intento termina en un gran fracaso, así como en una noche de aventuras junto a los oficiales Slater y Michaels.



En la película, Seth y Evan son mejores amigos, mientras que McLovin es más cercano a Evan que a Seth. Por ello, es notable cierta tensión entre los personajes, la cual no era tan ajena a la primera impresión que tuvo Jonah Hill de Christopher Mintz-Plasse.

Jonah Hill odió a Christopher Mintz-Plasse al inicio de ‘Superbad’



En el marco de la celebración de los 15 años del estreno de ‘Superbad’, varios actores del reparto y producción de la película compartieron algunos recuerdos del rodaje en una charla con Vanity Fair, publicada el 17 de agosto de 2022.

En este viaje al pasado se distingue el desencanto que sintió Jonah Hill cuando conoció a Christopher Mintz-Plasse durante una de las audiciones de Chris. En ese entonces, Hill ya tenía asegurado su papel como Seth, mientras que Mintz-Plasse aún estaba en el proceso de selección para ser McLovin.

“Creo que él era realmente molesto para mí en ese momento", comentó Jonah.

Sin embargo, este desagrado realmente fue mucho más profundo que una simple molestia, según revelaron Seth Rogen, quien dio vida al policía Michaels, y Jude Apatow, productor de la película.

“Jonah lo odió de inmediato. Él dijo algo como ‘Está arruinando mi ritmo. No puedo actuar con este tipo”, recordó Seth.



Jude Apatow explicó que este “odio” de Jonah probablemente se debió a que Mintz-Plasse inició su interacción con bromas y chistes en contra de él. Esto provocó que el actor de ‘El lobo de Wall Street’ incluso expresara que no quería actuar con Christopher.

“Jonah dijo: 'No me gusta ese tipo. No quiero que lo haga'", comentó Apatow.



Curiosamente, el desagrado de Jonah contra Chris no logró hacer que no le dieron el papel, sino que incentivó que fuera elegido como McLovin.

“Le dije: 'Es exactamente por eso que lo estamos contratando. No podría ser más perfecto. El hecho de que te moleste es exactamente lo que queremos”, recordó Jude.