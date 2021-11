Actores que en pantalla eran los mejores amigos, pero en la vida real no se soportaban

No es extraño que los grandes actores de Hollywood tengan ganas de obtener el protagonismo, pero debido a esa competencia a veces surgen fricciones entre ellos.

En ocasiones, las amistades que vemos en televisión o en el cine son prueba de su capacidad como actores, debido a que en la vida real no tienen una relación tan cercana.

A continuación te damos los ejemplos más famosos de actores y actrices que eran amigos en la pantalla pero que en la vida real no se soportaban.

Robert Downey Jr y Terrence Howard

En 'Iron Man 2', Terrence Howard fue reemplazado por Don Cheadle en el papel de James Rhodes, el mejor amigo de Tony Stark.

Varios rumores comenzaron a raíz de ese cambio, desde disputas con los productores hasta supuestas rebajas salariales que el actor no iba a aceptar.

Pero fue el propio Terrence Howard quien, en una entrevista para Andy Cohen en el 2013, reveló su versión de los hechos.

"Resulta que la persona a la que ayudé a convertirse en Iron Man, cuando llegó el momento de volver a subir para la segunda película, tomó el dinero que se supone era para mí y me echó".

En el 2010 Howard había explicado que había sido una de las personas que había presionado a Marvel Studios para que Downey fuera el elegido para el papel de Tony Stark.

En una entrevista para MTV en el 2008, Robert Downey Jr aseguró que no tenía nada que ver con el despido de Terrence y que hasta ese momento no habían hablado de ese problema.

Kenny Baker y Anthony Daniels

Mejor conocidos como R2-D2 y C-3PO de la primera trilogía de 'Star Wars', los actores Kenny Baker y Anthony Daniels estaban lejos de alcanzar el nivel de amistad que mostraban en pantalla.



A pesar de que salieron en todas las películas de la saga, hasta la muerte de Baker en el 2016, nunca pudieron conectarse.

Baker criticaba a Daniels por no integrarse al grupo con los demás actores, mientras que el actor de C-3PO, en una entrevista para The Mirror, explicó que su R2-D2 ni siquiera hablaba, por lo que “podría ser un balde y nadie se daría cuenta”.



A pesar de sus problemas, Daniels expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter a la familia de Baker cuando este falleció, asegurando que siempre sería recordado por los fans.

Ariana Grande y Jennette McCurdy

Ariana Grande y Jennette McCurdy alcanzaron el éxito gracias a su trabajo en las series juveniles 'Victorious' y 'iCarly', respectivamente, por lo que a los productores de Nickelodeon les pareció una buena idea juntarlas en su propio programa: 'Sam & Cat'.



Los rumores acerca de los problemas en la producción de ese show iniciaron después de que McCurdy no asistió a los Kid’s Choice Awards del 2014.

TMZ informó que la actriz no asistió a ese evento debido a que descubrió que su coprotagonista ganaba mucho más que ella en el programa.

Los problemas fueron escalando hasta que 'Sam & Cat' finalmente se canceló. Sin embargo, las diferencias de las actrices no cesaron, ya que Jennette estrenó una serie por Internet con un personaje llamado Gloriana, que era una parodia de Ariana Grande.

Teri Hatcher contra el resto de las 'Esposas desesperadas'

Teri Hatcher, quien fue Susan en 'Esposas desesperadas' se consideraba a sí misma como la estrella del show, a pesar de que las cuatro actrices eran las protagonistas oficiales.

En una entrevista para E! Online, Nicolette Sheridan, quien fue Edie antes de su salida en la quinta temporada, llamó a Hatcher 'la mujer más mala del mundo'.

Pero al parecer la situación llegó al límite cuando el elenco apareció en la portada de la revista Vanity Fair en el 2005, ya que, de acuerdo a Today, un representante de ABC exigió que Hatcher no fuera la primera en elegir su vestuario y que no debía aparecer en el centro de la foto, para no molestar a las otras actrices.

En el 2018, Eva Longoria apareció en el programa de Jimmy Kimmel y aseguró que ella y sus compañeras seguían en contacto y se llevaban bien, para después corregirse y decir "el 99% de nosotras nos llevamos bien".

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Las actrices han tenido roces desde el 2017, cuando varios medios señalaron a Kim Cattrall como la responsable de que 'Sex and the City 3' jamás sucediera.

En el 2018 Parker expresó públicamente sus condolencias por la muerte del hermano de Cattrall, algo que su ex coprotagonista criticó en su cuenta de Instagram.

“Déjame dejar esto MUY claro (si aún no lo he hecho). No eres mi familia. No eres mi amiga. Te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de 'chica agradable'".

Actualmente, HBO Max se encuentra en producción de un nuevo programa de 'Sex and the City' sin Cattrall y al parecer la ausencia de la actriz se explicará con la realidad: las protagonistas simplemente dejaron de ser amigas.

Vin Diesel y Dwayne Johnson

En el 2011 se reveló que Dwayne Johnson se integraría a la quinta entrega de 'Fast and the Furious', en lo que parecía ser un duelo parejo para Dominic Toretto.

En la película, Luke Hobbs cambió de ser un antagonista al mejor amigo de Toretto, pero eso no sucedió en la vida real.

Durante la grabación de la octava entrega de la saga en el 2016, Johnson usó su cuenta de Instagram para alabar a sus compañeras, a la vez que llamó a sus coprotagonistas masculinos 'dulces' y 'gallinas'. Los fans dedujeron que se refería a Diesel.

De acuerdo con The Wrap, Vin Diesel obligó a los productores a cortar una escena post créditos donde se le daba protagonismos a Johnson.