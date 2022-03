Actriz de 'Bridgerton' sufrió un accidente en el rodaje de la serie: su vestuario tuvo que ver

En diciembre de 2020, ‘Bridgerton’ nos cautivó con el romance de Daphne y el Duque de Hastings. Más de un año después de esperar la segunda temporada, la producción de Shonda Rhimes regresa a la pantalla chica con una nueva historia de amor: la de Anthony Bridgerton.

La búsqueda de la esposa ideal de Anthony (Jonathan Bailey) nos presentará a las hermanas Sharma: Edwina, interpretada por Charithra Chandran, y Kate, papel de Simone Ashley.

Simone Ashley sufrió un par de accidentes en el rodaje de ‘Bridgerton’ temporada 2



Simone Ashley, reconocida por su personaje de Olivia Hanan en ‘Sex Education’, es la nueva protagonista de l a segunda temporada de ‘Bridgerton’, algo que sin duda la llena de orgullo y emoción.

Sin embargo, dar vida a Kate Sharma no fue siempre miel sobre hojuelas para la actriz de 26 años –cumplirá 27 el próximo 30 de marzo de 2022–.



En este sentido, Simone explicó que uno de los mayores retos que vivió en el rodaje de la segunda temporada de ‘Bridgerton’ fue tener que ocupar corset, una prenda interior femenina característica de la ropa del Periodo Regencia en el que está ambientado la serie.

Esta pieza la hizo pasar varios malos momentos como enfermarse del estómago justo en el primer día de rodaje.

Nadie le advirtió la joven actriz que debía cuidar mucho su alimentación antes de ocupar corset. Sin esta advertencia, Simone se aventuró a comer una gran porción de salmón para tener toda la energía en su primer día.

Desafortunadamente, la presión del corset hizo que esta comida le cayera pésimo y se enfermara.

La indigestión fue tan sólo el inicio de una serie de más situaciones incómodas que vivió con el corset como incluso sufrir un desgarre en su hombro, según explicó en una entrevista para la revista ‘Glamour UK’.

“Me di cuenta de que cuando usas el corset, simplemente no comes. Cambia tu cuerpo.... También tuve mucho dolor con el corset, ¡creo que me desgarré el hombro en un momento!”.



Ashley también detalló que esta prenda femenina te quita un poco de libertad, de tal forma que dependía de todo un equipo de vestuario para poder vestirse, ya que “cuando estás en un corset, no puedes ponerte los zapatos” sola.

Enfrentarse todos los días a vestir corset no fue la experiencia más placentera para Simone. No obstante, las molestias quedan en segundo plano con respecto a lo increíble que fue para la actriz británica ser parte de ‘Bridgerton’ y aprender de su personaje.

“Kate es muy madura y he aprendido mucho de ella en ese sentido. Tal vez a veces puedo ser un poco complaciente con la gente, pero [Kate] alentaría a las personas a decir su verdad, y realmente me gusta eso de ella”.