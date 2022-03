'Inventing Anna’, ‘Bridgerton’, ‘Grey’s Anatomy’ y más éxitos son de Shonda Rhimes: conócela

Después de graduarse, trabajó como directora de investigación en el documental ‘Hank Aaron: Chasing the Dream‘ (1995); hizo el cortometraje, ‘Blossoms and Veils’ (1998) y recibió una asignación para co escribir la película de HBO ‘Introducing Dorothy Dandridge’ (1999).

“Cuando Ted y yo decidimos romper el modelo de negocio televisivo tradicional y trasladar Shondaland a Netflix, ambos nos estábamos adentrando en terreno desconocido. A día de hoy, bien asentados en Netflix, Shondaland derrocha creatividad, es un activo rentable y atrae al público de todo el mundo con historias que no temen desafiar a los espectadores mientras los entretienen”, dijo la productora a Netflix.