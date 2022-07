Su esposo le fue infiel con su mejor amiga: Shania Twain y su vida en documental de Netflix

Una leyenda como lo es Shania Twain no camina sola. Han sido diversos los artistas que han apoyado y presenciado de cerca la evolución de la cantante de ‘Man! I Feel Like A Woman!’. En ‘Not Just A Girl’ darán su testimonio diferentes celebridades como Avril Lavigne, Diplo, Lionel Richie, Orville Peck y Kelseri Ballerini.