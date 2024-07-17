‘Longlegs’: Lo que hay que saber de la película de terror de Nicolas Cage que la crítica aplaude

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

El cine de terror no deja de presentar propuestas para sus seguidores. Ya sean clásicos que llegan a plataformas de streaming, secuelas de exitosas franquicias o nuevas historias, siempre hay cintas con las que aterrorizarse.

El más reciente estreno en dar de qué hablar es ‘Longlegs’, que llegó a salas de cine el pasado 12 de julio en Estados Unidos y que a México arribará el 29 de agosto y que promete convertirse en todo un éxito entre los amantes del horror. Esto es lo que hay que saber de la película.

PUBLICIDAD

¿De qué trata la película ‘Longlegs: Coleccionista de Almas’?

La historia se centra en Lee Harker, una novata agente del FBI con un instinto tan atinado que parece tener poderes psíquicos. A ella le asignan el caso sin resolver de un asesino en serie en Oregon, Estados Unidos.

A lo largo de los 101 minutos (1 hora y 41 minutos) de duración, la detective debe descubrir quién está detrás de los crímenes, pero terminará desentrañando una extraña conexión entre ella y la mente maestra.

La película no solo juega con el género de terror, también incluye unas cuantas escenas violentas y aborda temas sobrenaturales.

'Longlegs' Imagen C2 Motion Picture Group / Oddfellows Entertainment

Nicolas Cage encabeza el elenco de ‘Longlegs’

Sin duda, uno de los elementos que más se han aplaudido de la cinta es el reparto.

Nicolas Cage estelariza la película dando vida a ‘Longlegs’, una figura enigmática y aterradora que siembra el terror en la comunidad. Eso sí, no esperes ver el rostro del actor en la pantalla grande, pues, casi no se muestra la cara el antagonista, además de que los prostéticos hacen casi imposible reconocerlo.

Maika Monroe (conocida por su papel en la también película de terror ‘It Follows’) es la encargada de darle vida a la agente Lee Harker.

Blair Underwood, por su parte, interpreta al agente Carter, el superior de Harker. El resto del reparto de ‘Longlegs’ se complementa con Alicia Witt, Dakota Daulby y Kiernan Shipka.

El director de la película es Oz Perkins.

Nicolas Cage Imagen Getty Images

¿Qué dice la crítica de la película de terror ‘Longlegs’?

De manera general, la crítica ha aplaudido la cinta por mantener la tensión a lo largo del metraje, así como por las actuaciones tan bien logradas.

PUBLICIDAD

Algunos expertos incluso la han comparado con clásicos del terror psicológico como 'El Silencio de los Corderos'.

En Rotten Tomatoes, la película tiene una aprobación del 87 por ciento por parte de la crítica especializada, aunque el público general la calificó con solo un 65 por ciento.

'Longlegs' Imagen C2 Motion Picture Group / Oddfellows Entertainment

¿‘Longlegs: Coleccionista de Almas’ está basada en una historia real?

Debido al auge de películas basadas en historias de la vida real o en libros, no es de extrañar que algunos se pregunten si este es el caso. Lo cierto es que ‘Longlegs’ es una película completamente original, creación del también guionista Oz Perkins.

“(‘Longlegs’) no podría ser más ficticia y totalmente inventada”, aseguró a ‘Games Radar’.

Si bien, la película incorpora algunos rasgos del mundo real, dibujando paralelismos con el arquetipo de asesinos seriales y la era del Pánico Satánico.

Cuéntanos en los comentarios si te emociona ver ‘Longlegs’ en cine.