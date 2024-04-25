Mickey Mouse se convertirá en un personaje de terror en esta nueva película

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

Tras el éxito en taquilla de las dos películas de ‘Winnie the Pooh: Sangre y Miel’, ahora llega el turno de Mickey Mouse para protagonizar su propia historia de terror.

Mickey Mouse tendrá su película de terror al estilo de Winnie the Pooh Imagen Disney/Jagged Edge Productions

Preparan película de terror con Mickey Mouse como protagonista

La versión de 1928 de Mickey Mouse ya forma parte del dominio público a partir de este 2024, por lo que otros estudios que no sean Walt Disney Pictures podrán hacer uso de dicho personaje, sin tener que pagar regalías o enfrentar una demanda por derechos de autor.

Los primeros en poner atención a este personaje fueron los productores de cintas de terror, quienes trabajarán en el primer filme de este género protagonizado por Mickey.

Director de la versión de terror de ‘El Grinch’ está a cargo de la nueva película de Mickey Mouse

De acuerdo con la información de Variety, Steven LaMorte dirigirá una película de terror y comedia llamada ‘Screamboat’, basada en el debut animado de Mickey. En esta versión retorcida, un ratón sádico atormentará a un grupo de pasajeros desprevenidos de un Ferry.

Mickey Mouse tendrá una nueva película de terror llamada '‘Screamboat’ Imagen Hand Productions / Andrew L. Kern



LaMorte, conocido por su parodia de terror del Grinch titulada ‘The Mean One’, está entusiasmado con este proyecto.

“‘Steamboat Willie’ ha traído alegría a generaciones, pero bajo esa apariencia alegre se esconde un potencial de terror puro e incontrolado. Es un proyecto en el que he estado soñando, y no puedo esperar para liberar esta visión retorcida de este querido personaje al mundo”, expresó hace unos meses.



LaMorte enfatiza que su objetivo no es arruinar al personaje, como en redes sociales se ha mencionado, sino explorarlos desde una perspectiva nueva y emocionante.

Recordemos que Disney perdió los derechos de autor sobre ‘Steamboat Willie’ (Mickey Mouse en un bote en blanco y negro) junto con las versiones originales de Mickey y Minnie Mouse. Sin embargo, aún conserva los derechos de autor de las versiones más familiares y modernas de estos personajes. La compañía ha declarado que también defenderá sus marcas comerciales con vigilancia.

El nuevo filme de terror no utilizará personajes icónicos de Disney, será únicamente el Mickey en el bote, por lo que los productores se están asesorando legalmente para asegurarse de no infringir la ley, refiriéndose al personaje como ‘Steamboat Willie’.

La cinta ‘Screamboat’ llegará a los cines en 2025, mientras que ‘Mickeys’ Mouse Trap’, dirigida por Jamie Bailey, podría llegar antes a las salas de cine, ya que todo parece indicar que ya se filmó y el tráiler fue lanzado a principios de 2024.



¿Verás las nuevas películas de terror basadas en el personaje de Mickey Mouse?